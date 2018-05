Il pisolino fa bene / Mezz'ora al giorno sono utili per la memoria e l'attenzione degli adolescenti

Il pisolino fa bene, una mezz'ora al giorno sono utili per la memoria e l'attenzione soprattutto negli adolescenti. Uno studio rilancia e conferma questa vecchia abitudine.

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Il pisolino fa bene

Recenti ricerche effettuate dall'Università del Delaware e pubblicate sulla rivista Behavioural Sleep Machine riportano in auge il pisolino come strumento molto importante soprattutto per gli adolescenti. Questo per essere perfetto deve durare tra i trenta e i sessanta minuti ed essere effettuato dopo le quattro del pomeriggio. Sembra che possa portare dei vantaggi importanti soprattutto per quanto riguarda l'attenzione e la memoria. Lo studio è stato effettuato su ben 363 giovani con un'età media di dodici anni in Cina. Questo ha dato dei risultati importanti, addirittura pare che chi effettua un pisolino pomeridiano dorma meglio anche durante l'arco della notte. I ricercatori hanno studiato con attenzione il ritmo circadiano e cioè il ciclo di 24 ore vissuto da una persona, sottolineando che negli adolescenti si verifica un cambiamento evolutivo. Questo si sposta avanti di due ore rispetto a quella che è la fase preadolescenziale.

UNA SANA ABITUDINE

Il mondo va sempre più veloce e le buone vecchie tradizioni sono state abbandonate. Chi però ha qualche anno di più forse ricorda quando il pisolino del pomeriggio lo facevano proprio tutti. Non che sia fondamentale, ma è stato evidenziato come possa essere davvero molto importante per l'adolescenza. Di certo la tendenza negli ultimi anni è cambiata e sarebbe piuttosto utile per tutti cercare di gestire meglio il tempo per trovare la possibilità di schiacciare un pisolino nel pomeriggio. Siamo ormai avvolti dalla tecnologia, presi da tante cose importanti da fare ma anche travolti dalla futilità e costantemente coinvolti in situazioni che si potrebbero anche evitare tranquillamente. È per questo che spuntano analisi importanti che portano a capire che sarebbe meglio vivere con un po' più di tranquillità, evitando che lo stress diventi protagonista nella nostra vita.

© Riproduzione Riservata.