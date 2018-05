Menopausa, pesce e legumi la rallentano/ I carboidrati raffinati e gli snack invece ne accelerano l'arrivo

Menopausa, pesce e legumi la rallentano: i carboidrati raffinati e gli snakc invece ne velocizzano il sopraggiungere. Lo dimostra uno studio che arriva dalla Gran Bretagna a Leeds.

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Menopausa, pesce e legumi la rallentano

Yashvee Dunneram e Janet Cade hanno condotto alcuni interessanti studi sulla menopausa all'Università di Leeds in Gran Bretagna come poi pubblicato sul Journal of Epidemiology e Community Health. Si parla di ben 35mila donne tra i 35 e i 69 anni analizzate nei minimi dettagli rispetto al loro stile di vita come l'attività fisica, il fumo, il numero di figli e altri numerosi fattori. Da questo è emerso che ci sarebbero degli alimenti in grado di rallentare la menopausa e altri invece che la velocizzerebbero. Tra quelli che danno la possibilità di veder rallentato il processo ci sono il pesce e i legumi, mentre i carboidrati raffinati e gli snack la velocizzerebbero. Ovviamente si parla di un regime alimentare che porti questi elementi ad essere consumati abitualmente. Una scoperta che potrebbe cambiare molto nel mondo femminile anche se era chiaro da sempre che uno stile di vita sano avrebbe portato sempre e comunque dei giovamenti.

CHE COS'È LA MENOPAUSA?

La menopausa è un evento fisiologico che nella vita della donna corrisponde alla fine della fertilità. La caratteristica dominante di questo stato è quello della perdita permanente nelle ovaie della loro funzione principale, cioè queste non producono più i follicoli ovarici e quindi nemmeno gli estrogeni. Sono diversi i cambiamenti che la menopausa creano nella donna, tra cui conseguenze non solo fisiche ma anche psicologiche. L'uomo però non è l'unica specie ad essere soggetta a questo, perché lo stesso fenomeno si osserva anche nei cetacei. La menopausa non si verifica in tutte le donne nello stesso modo. Alcune soffrono di vampate di calore con un improvviso sbalzo termico. Non si tratta comunque ovviamente di una patologia, ma è proprio un vero stato naturale che si verifica in tutti gli esseri umani di sesso femminile con il sopraggiungere dell'invecchiamento.

© Riproduzione Riservata.