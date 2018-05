Tumore al seno / In Israele inaugurato un centro per le giovani donne affette da questa patologia

Tumore al seno, in Israele è stato inaugurato un centro per le giovani che soffrono di questa patologia. Un grande passo in avanti per un problema che colpiisce sempre più donne.

01 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Passo in avanti molto importante per la cura del tumore al seno in Israele dove è stato inaugurato un centro per le giovani donne colpite da questa patologia. Ci troviamo a Gerusalemme nel centro medico Shaare Zedek dove sorgerà il Talya Center for young women with breast cancer. In questo verranno seguite anche quelle donne portatrici dei geni BRCA e cioè che hanno il rischio di sviluppare un tumore al seno nella loro vita. Ovviamente la situazione diventa ancora più particolare in una donna giovane che rischia di avere alterazioni particolarmente importanti dopo cure pesanti come la chemioterapia e la radioterapia come i problemi sulla fertilità. Per questo ci sarà un supporto che si muove dalla diagnosi alla terapia. L'obiettivo che ci si pone è quello di un ascolto multidisciplinare che non curerà solo le donne giovani dal tumore al seno ma che le assisterà cercando di superare delle difficoltà che sono legate a questa patologia.

LA PATOLOGIA

Il tumore al seno è una patologia in cui questo si sviluppa sul tessuto mammario. Alcune situazioni possono essere immediatamente riconosciute già con la palpazione tramite la presenza di un nodulo. Questo non vuol dire che però la presenza di uno di questi nel seno porti sempre e comunque al cancro. Sono diversi i fattori di rischiano e non dipendono solo dalla predisposizione genetica. Infatti l'assunzione di alcool, una vita sedentaria, l'obesità e altre situazioni possono aumentare la possibilità di incorrere in un tumore al seno. La prima diagnosi si può effettuare tramite una biopsia anche se poi è fondamentale andare a vedere se il cancro ha colpito altre parti del corpo. Sono diversi i trattamenti che vanno dalla chirurgia a terapie farmacologiche come la chempioterapia che deve essere effettuata anche dopo l'intervento. La prognosi dipende molto dallo stato di avanzato eventuale della malattia.

