Dieta ai frutti di bosco / Ecco come dimagrire 3 kg in solo cinque giorni

Dieta ai frutti di bosco, ecco come dimagrire tre chilogrammi in appena cinque giorni. Importante è associare a un regime alimentare sano anche un corretto stile di vita.

13 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Dieta ai frutti di bosco

Tra i regimi alimentari più chiacchierati nell'ultimo periodo c'è sicuramente la dieta ai frutti di bosco. Questo è un sistema che permette di perdere tre chilogrammi in appena cinque giorni. Ovviamente alla base della dieta ci sono proprio i frutti di bosco che con un'elevata percentuale di acqua al loro interno permettono di saziarsi e sono poco calorici. Tra questi ci sono mirtilli, lamponi, fragole, more e ribes frutti rossi che hanno anche grandissime proprietà benefiche per il nostro corpo. Viene sottolineato comunque come questo regime alimentare non può essere seguito per un periodo prolungato, ma che si debba applicare solo a un breve periodo per perdere rapidamente peso e in seguito sarà importante cercare di trovare un'alimentazione per evitare di riprendere immediatamente quanto perso. La dieta porta a mangiare cinque volte al giorno e cioè colazione, pranzo e cena più due spuntini.

SI AVVICINA LA PROVA COSTUME

Anche se il maltempo ci sta portando a piccoli passi verso la bella stagione ormai non manca troppo alla prova costume con l'estate ormai distante appena un mese. In molti hanno dunque deciso in questo periodo di mettersi a dieta. Sicuramente la cosa importante è legare a un regime alimentare anche uno stile di vita che sia corretto. Per questo sarà importante l'attività fisica, anche se in questo caso in base allo stato di salute si valuterà cosa sarà meglio fare. Sarà quindi meglio andare a visitare uno specialista per cercare di capire quale sarà il migliore modo di comportarsi per perdere peso. Inoltre le diete lampo e fai da te sono sempre sconsigliate perché oltre a provare degli scompensi fisici ma anche perché nella maggior parte dei casi i kg persi rapidamente saranno poi ripresi con la stessa velocità tornati a un regime alimentare normale. Sono numerose quindi le diete che diventano di tendenza sui social network e più in generale online.

