L’odore della malaria/ Lo studio: annusando la pelle si può scoprire prima la malattia

L'olfatto e l'odore possono riconoscere la malaria; secondo alcuni ricercatori di Zurigo il primo sintomo per riconoscere l'infezione è l'odore sprigionato dalla pelle

16 maggio 2018 Luigi Laguaragnella

Da uno studio di Zurigo è emerso che la malaria si "sente" dall'odore della pelle (Foto: Web)

Dall'odore che sprigiona la pelle si possono riconoscere i primi sintomi della malaria. A Zurigo, un team di ricercatori ha effettuato dei test su un gruppo di persone del Kenya. Gli esperti hanno analizzato le sostanze emesse dalla pelle e hanno scoperto delle canalizzazioni dell'aria che producendo sostanze olfattive possono decifrare le molecole e capire, così di cosa si tratta. Hanno verificato, attraverso test laboratoriali sui topi che l'infezione della malaria alterava l'odore provocando un'attrazione di zanzare. Successivamente hanno voluto sperimentare gli effetti dell'alterazione dell'odore su oltre settanta persone risultate positive alla malaria. I loro studi sono stati confermati: la malaria non crea altre sostanze chimiche nel corpo, ma può alterare quelle presenti nell'aria che possono percepire le persone sane. L'altro dato emerso dai ricercatori è che le persone infettate, a causa dei mutamenti dell'odore possono favorire la trasmissione in quanto maggiormente esposte al "plasmodio", una sostanza tossica che provoca la malaria.

LA MALARIA: L'INFEZIONE CHE COLPISCE 200 MILIONI ALL'ANNO

L'odore della pelle può ritenersi già un fattore per riconoscere la malaria, prima degli altri sintomi che si possono avvertire come febbre alta, tosse, nausea. Tutto a causa della puntura della zanzara. Riconoscere, attraverso l'olfatto, la malaria può aiutare a prevenirla e non diffonderla. E' tra le malattie più diffuse e pericolose al mondo e ha un alto tasso di mortalità. Si può contrarre nelle zone dove è endemica soprattutto in Africa, in alcune zone dell'Asia e dell'America latina. La zanzara che provoca la malaria agisce nelle aree paludose, molto umide. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità colpisce circa duecento milioni di persone l'anno. Con la scoperta che dall'odore della pelle si possa riconoscere questa infezione, si possono fare passi avanti per cercare di debellare la malattia. Si potrebbero effettuare diagnosi precoci in tutti quei paesi in via di sviluppo in cui la malaria è presente in un'alta percentuale. Lo studio dei ricercatori del Politecnico di Zurigo è stato pubblicato rivista scientifica Pnas dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti.

© Riproduzione Riservata.