Batteri, la rivoluzione del microbiota: la centrale biochimica svolge anche funzioni immunitarie e metaboliche. Regolano infatti l'immunità delle mucose e consento l'assimilazione dei cibi.

17 maggio 2018 Matteo Fantozzi

In merito alla rivoluzione microbiotica ha parlato Antonio Gasbarrini, questi è il direttore dell'Area gastroenterologia e oncologia del Policlinico Gemelli. In un seminario organizzato da Sanofi ha voluto spiegare quello che accade in quella che si considera una materia oscura. Come riportata da Il Secolo XIX sottolinea: "Ha una vita propria e prospera con il cibo che mangiamo. Riesce a produrre molte sostanze come neurotrasmettitori e antibiotici". Una situazione quindi che porta il corpo a dare una svolta anche positiva alla nostra salute. Ovviamente bisogna fare molta attenzione ai batteri e a ciò che ci è sempre stato detto può provocare infezioni, ma è interessante anche capire come la rivoluzione microbiotica possa andare a influenzare quello che succede dentro al nostro corpo.

LA RIVOLUZIONE DEL MICROBIOTA

Si è sempre pensato che i batteri fossero dannosi per il nostro organismo e questo ovviamente non è sbagliato del tutto, ma la rivoluzione microbiota ci ha portato a scoprire delle cose molto importanti. Il microbiota è un insieme di microrganismi come miliardi di batteri, virus e funghi che colonizzano letteralmente il nostro corpo. Si tratta però di una centrale biochimica che svolge delle funzioni immunitarie e metaboliche. Per prima cosa regolano l'immunità delle mucose e fungono come una barriera contro i patogeni e inoltre consentono anche l'assimilazione del cibo. Inoltre questi microrganismi, presenti nel nostro corpo, vanno a influenzare quello che molti considerano il nostro ''secondo cervello'' e cioè il sistema nervoso autonomo dell'intestino. Quindi regalano molte soluzioni positive al nostro fisico anche se ovviamente è difficile capire qual è il limite del come comportarsi con questi.

