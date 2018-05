Giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa / Come si riconosce e quali sono i rischi che corriamo

Giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa: come si riconosce e quali sono i rischi per la nostra salute? Un momento per cercare di fare informazione e responsabilizzare le persone.

17 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Oggi è la giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, uno spunto importante per sensibilizzare le persone comuni di fronte a un grave rischio per la salute troppo spesso sottovalutato. E' importante infatti andare a scoprire piccole regole gratuite che ci permettono di capire come evitare di incappare in questo problema. Per esempio l'alimentazione e uno stile corretto di vita sono alla base della prevenzione. Il sale è uno dei fattori di rischio più elevati che possono portare proprio alla pressione alta. Condurre uno stile di vita sedentario e con poca attività fisica lo è altrettanto. Sono numerose le città italiane, come Palermo e Verona per esempio, dove è possibile effettuare degli screening gratuiti nella giornata di oggi proprio per capire qual è lo stato della pressione nei singoli pazienti.

CHE COS'È L'IPERTENSIONE ARTERIOSA?

La giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa ci porta ovviamente a fare delle riflessioni per capire come comportarci anche per il nostro stato di salute. Ma cosa si intende quando si parla di ipertensione arteriosa? Questa è una condizione clinica in cui la pressione del sangue all'interno delle arterie della circolazione risulta sopra i limiti. Questo ovviamente aumenta l'impegno del cuore. La pressione sanguina normale si muove tra i 110 e i 140 mmHg per quanto riguarda la massima e tra i 60 e i 90 mmHg per la minima. Se ci troviamo su canoni superiori ai 140/90 ci troviamo di fronte a una situazione di ipertensione. Certo ci sono dei livelli di ipertensione per cercare di capire quanto sia grave la situazione. Sicuramente però questa rappresenta un fattore di rischio per patologie gravi come ictus, infarto del miocardio, insufficienza cardiaca, aneurismi e malattie croniche ai reni. Questo porta a una ridotta aspettativa di vita.

