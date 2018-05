Ragno violino, c'è un siero contro il veleno/ Reclusmyn funziona contro il morso, ma è prodotto in Messico

02 maggio 2018 Silvana Palazzo

Fino a qualche giorno fa si parlava poco del ragno violino, nonostante sia molto diffuso in Italia. Il caso dell'uomo di Terni salvo quasi per miracolo ha però scatenato dubbi e paure. Ora però si parla di un serio che potrebbe essere l'antidoto al morso dell'aracnide, noto anche come ragno eremita o, in termini scientifici, Loxosceles rufescens. Questo siero sarebbe in grado di eliminare la tossicità del veleno, ma - come riportato da El Sol de San Juan del Rio - si trova in Messico. Il siero Reclusmym è prodotto infatti dall'Institute Bioclon, che si trova a Città del Messico. L'azienda è specializzata nella produzione di sieri e antidoti contro diversi serpenti e ragni, compreso il ragno violino. Finora sconosciuto in Italia, andrebbe acquistato per entrare nel sistema sanitario nazionale. Prima però andrebbe verificato se si tratta di un antiveleno sicuro, visto che può presentare effetti collaterali. I numeri comunque confortanti: l'Istituto messicano di previdenza sociale (IMSS) ha rivelato che durante l'anno 2017 sono stati trattati almeno 20 casi di puntura di ragno violino. Per ora in Italia chi sospetta di essere stato morso dal ragno violino non può fare altro che correre al pronto soccorso per farsi subito curare.

Per il trattamento delle punture di ragno ci sono solo 10 antiveleni usati clinicamente. Sono tutti di origine equina e sono efficaci nel neutralizzare il veleno. Ma questi sieri presentano molti inconvenienti, dovuti alla natura eterologa delle proteine presenti. Possono suscitare quindi reazioni precoci o tardive nei pazienti umani. I ricercatori, come riportato dai media messicani, spiegano che solo un sottoinsieme di anticorpi o frammenti di anticorpi presenti in questi antiveleni ha un valore terapeutico, perché la presenza di immunogeni non tossici nei veleni usati per l'immunizzazione può provocare anticorpi terapeuticamente irrilevanti nell'animale immunizzato. Inoltre, le diverse risposte immunitarie degli animali possono dar luogo a variazioni. Peraltro il processo di raccolta del veleno per studiare i sieri è laborioso, di conseguenza la sfida dal punto di vista dell'innovazione tecnologica è importante per ottenerne più sicuri ed efficaci. Vanno ad esempio stabiliti processi di produzione più sostenibili che siano indipendenti dal veleno e dagli animali. Ma il siero Reclusmym rappresenta una risposta confortante contro i morsi da ragno violino.

