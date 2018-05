Allarme creme solari / La Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla Vitamina D

Allarme creme solari, la Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla Vitamina D mette in guardia dall'uso di alcune di queste che possono causare seri problemi.

21 maggio 2018 Matteo Fantozzi

La Società Italiana di Medicina Estetica ha condotto uno studio approfondito in cui sottolinea come le malattie per carenza di Vitamina D siano sempre più comuni. Tra i fattori di rischio principale finiscono anche le creme solari che possono in alcuni casi essere davvero pericolose. La situazione è stata evidenziata a margine di un congresso che si è svolto a Roma con oltre tremila partecipanti che per seguire questo evento sono venuti da tutto il mondo. Il Presidente della Sime Emanuele Bartoletti: "Si cominciano ad accumulare delle evidenze scientifiche che suggeriscono una possibile correlazione tra l'uso di creme con filtri solari ad elevata protezione e la carenza di Vitamina D". Staremo a vedere se queste saranno seguite da situazioni ancora più evidenti che magari potrebbero portare a dei provvedimenti legati alle creme stesse.

ARRIVA L'ESTATE, ATTENZIONE ALLE SCOTTATURE MA...

Si avvicina l'estate, ma bisogna fare molta attenzione alle scottature. Ovviamente il sole fa bene, ma bisogna anche sapersi districare tra le varie creme solari per evitare che i raggi solari creino dei problemi alla pelle. È la stessa Airc (Associazione Italiana ricerca cancro) che sottolinea come sia importante bilanciare rischi e benefici derivanti proprio dal sole. Sottolineando che ci sono diversi orari in cui è meglio non esporsi ed altri in cui invece il sole può portare dei benefici, viene spiegato come sia importante proteggersi in modo da evitare quelli che sono i problemi legati anche al tipo di pelle differente da soggetto a soggetto. E' così che in questo periodo è giusto rendersi conto di quali possano essere i prodotti migliori da utilizzare e che siano in grado di proteggere la pelle in maniera efficiente.

