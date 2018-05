Scienziati russi sviluppano farmaci per l'ibernazione/ Così ci si prepara ai voli interplanetari del futuro

21 maggio 2018 Paolo Vites

La nostra galassia

C'è un film straordinario che racconta di un'epoca nel futuro in cui le persone potranno essere ibernate per secoli in modo da essere risvegliate al momento dell'arrivo su pianeti lontanissimi e quindi anche tornare sulla Terra. Il problema è che uno dei passeggeri per un problema tecnico si sveglia durante il viaggio, condannato a invecchiare e morire nell'interminabile viaggio. Ebbene, scienziati russi, secondo quanto riportano alcuni siti, avrebbero sviluppato un farmaco destinato proprio a questo uso: ibernare le persone per permettere loro di compiere viaggi interplanetari che durerebbero anche secoli. C'è un problema: non esiste alcuna astronave ancora in grado di compiere questi viaggi così lunghi e soprattutto non si conoscono pianeti in grado di ospitare gli esseri umani.

SCIENZIATI RUSSI SVILUPPANO FARMACI PER L'IBERNAZIONE

Ma non è necessariamente quello, raggiungere altri paineti, l'obbiettivo, sarebbe infatti itneressante poter arrivare in luoghi lontanissimi oltre il ssitema solare e vedere cosa contiene l'universo. Ma intanto ecco il farmaco. "Siamo riusciti a ottenere uno stato ipobiotico artificiale, che potrà essere utilizzato durante lo sviluppo di tecnologie necessarie per l'esplorazione dello spazio più lontano e di pianeti oltre il sistema solare. Il raggiungimento di questi obbiettivi è possibile solo attraverso la diminuzione del consumo di ossigeno delle fonti di approvvigionamento energetico degli astronauti" spiega il professore Anatoly Kovtun, a capo della Russian Foundation for Advanced Research. Uno stato di conservazione, spiega, simile a quello dell'ibernazione degli orsi quando vanno in letargo.

