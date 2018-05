Dieta/ Arriva la prova costume: dalla mediterranea a quella della mela, i nuovi regimi alimentari per l'estate

Dieta, arriva la prova costume: dalla mediterranea a quella della mela tutti i regimi alimentari per mettersi in forma in vista dell'estate. Ecco come dimagrire rapidamente.

22 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Dieta, arriva la prova costume

Tra i regimi alimentari consigliati per dimagrire in vista dell'estate c'è anche la dieta della mela. Questa promette di dimagrire due chilogrammi in appena tre giorni. Nota anche come dieta di latte e mela è un regime che si deve seguire per appena tre giorni, in modo di perdere il grasso superfluo. Non è una vera e propria dieta, ma un modo per smaltire rapidamente quei tanto fastidiosi chili in eccesso. Va sottolineato come questa dieta non possa essere seguita da chi soffre di diabete. Nei primi due giorni si mangiano solo cinque mele e cinque bicchieri di latte parzialmente scremato. Il terzo giorno invece si deve semplicemente evitare di mangiare qualsiasi tipo di zucchero compresi quelli che vengono considerati complessi. Alla mattina vicino a un bicchiere di latte si potranno mangiare due uova o un pezzo di formaggio. Mentre a pranzo e cena verdure accompagnate da carne o pesce.

DIMAGRIRE MANGIANDO LA PASTA

Si avvicina l'estate e la prova costume è davvero ormai dietro l'angolo ed è il momento di mettersi a dieta. Regimi alimentari di diversi tipi sono emersi nelle ultime settimane con grande attenzione soprattutto a quelli che promettono di dimagrire velocemente. Sottolineando ovviamente che rimane sempre di primaria importanza rivolgersi a uno specialista per evitare i pericoli dovuti a un'alimentazione non corretta al singolo caso. Tra le diete più in voga del momento c'è quella mediterranea che vede come patto principale la pasta. Spesso si è pensato che i carboidrati fossero i nemici principali di chi voleva dimagrire, ma non tutti i nutrizionisti sono d'accordo su questo. Pare infatti che la pasta favorisca la perdita di peso stimolando la tiroide e che al tempo stesso dia uno sprint in più all'umore. Sicuramente la cosa importante è anche il modo in cui questa si assume. con gli spaghetti integrali che sembrano essere quelli in grado di non alzare mai oltre la soglia l'indice glicemico.

© Riproduzione Riservata.