L'igiene fa male? / Uno studio sottolinea come l'eccessiva pulizia favorisca la leucemia infantile

L'igiene fa male? Uno studio del The Institute of Cancer Research di Londra sottolinea come l'eccessiva pulizia possa portare alla leucemia infantile, ecco perché.

23 maggio 2018 Redazione

L'igiene fa male?

L'igiene fa male? Difficile sottolineare che questa affermazione possa essere considerata totalmente vera, ma uno studio britannico ha spiegato come l'eccessiva pulizia potrebbe favorire l'insorgere della leucemia infantile. Ovviamente non è questo l'unico fattore che può portare ad accusare questa patologia, ma ci sono diversi fattori tra cui sicuramente la mutazione genetica che avviene già durante allo sviluppo nell'utero. La ricerca è stata effettuata lungo l'arco di trenta anni, facendo emergere una chiave di volta che potrebbe portare addirittura alla sconfitta della stessa. Sicuramente l'eventuale conferma di questi studi potrebbe portare a una svolta incredibile per cercare anche di prevenire la malattia all'origine, ancor prima di doverla curare una volta che questa si è sviluppata nel bambino che poi dovrà subire delle cure invadenti e molto pesanti per il fisico.

UNA SCOPERTA SCONVOLGENTE

Da Londra arriva una notizia veramente sconvolgente e che non può passare inosservata. Si è sempre pensato che l'igiene fosse un motivo fondamentale per la cura soprattutto dei bambini e non che questo sia sbagliato, ma uno studio che arriva dalla Gran Bretagna sottolinea come il troppo igiene possa addirittura essere pericoloso. Secondo quanto riportato dal The Institute of Cancer Research pare infatti che troppa pulizia possa avere un impatto decisamente significativo nella possibilità dell'insorgere della leucemia linfoblastica acuta. La LLA è la forma più comune nei bambini e potrebbe trovare modo per agire anche a causa dell'assenza di quei microbi presenti nel primo anno di vita. A questa discussione è arrivato il professore Mel Greaves, scienziato del Centre for Evolution and Cancer. Va sottolineato ovviamente come questo non può essere considerato l'unico fattore scatenante della patologia.

