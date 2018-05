Tumore ovarico grande come un uomo, rimosso/ Foto, pesava 60kg: l’intervento eseguito nel Connecticut

Tumore ovarico grande come un uomo, rimosso, foto, pesava 60kg: l’intervento eseguito nel Connecticut, negli Stati Uniti, da un’equipe composta da ben 12 medici chirurghi

L'impressionante foto del tumore di 60 kg - Cnn

Un intervento chirurgico da record quello eseguito presso il Danbury Hospital, nello stato americano del Connecticut. Ad una donna è stato asportato un tumore ovarico di ben 60 chilogrammi, praticamente grande quanto una persona umana. C’è voluta un’equipe composta da 12 chirurghi, e cinque ore di intervento, per operare la 38enne paziente, il cui tumore aveva raggiunto un diametro di novanta centimetri, come si può notare dall’impressionante foto scattata dalla CNN. Un intervento ovviamente molto delicato quello eseguito dai chirurghi, con la donna che ha preferito rimanere anonima. Il tumore nell’ovaia sinistra, scoperto durante il mese di novembre 2017, ha iniziato a crescere, e in brevissimo tempo ha aumentato la propria massa, mettendo 4 chilogrammi ogni settimana.

“UN CASO RARISSIMO”

«I tumori mucinosi alle ovaie tendono a essere grossi – le parole di Vaagn Andikyan, ginecologo oncologo del Western Connecticut Health Network che ha guidato il team di medici - ma casi di questo tipo sono incredibilmente rari. Potrebbe essere tra i dieci o venti tumori più grandi mai operati al mondo». Tumori di questo tipo, soprattutto quando sono “esterni” al corpo umano, tendono ad essere benigni, ma è anche vero che creano grandissimi disagi a chi li ospita, visto che la donna malata «Non mangiava, non camminava e c'erano potenziale complicazioni per il sistema venoso». L’intervento è avvenuto tre mesi fa, ed ora la donna, un’insegnante, sta bene ed è tornata anche a svolgere il proprio lavoro quotidianamente.

