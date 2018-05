Virus Dengue trasmissibile anche per via sessuale/ Una ricerca italiana: “Uomo in vacanza in Thailandia..."

Virus Dengue trasmissibile anche per via sessuale. Lo svela una ricerca italiana: “Uomo in vacanza in Thailandia ha mostrato tracce del virus nel liquido seminale 37 giorni dopo

Il virus Dengue è trasmissibile anche per via sessuale

Il Virus Dengue, quello che provoca l’omonima febbre, sarebbe trasmissibile anche per via sessuale. A svelarlo è stato una ricerca italiana eseguita presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) Spallanzani, sito in Roma. Lo studio, pubblicato su Eurosurveillance.org, arriva in seguito all'esame del liquido seminale di un uomo di 50 anni, che dopo essere rientrato da una vacanza in Thailandia, presentava appunto il noto virus di cui sopra, tra l’altro, 37 giorni dopo l’insorgere dei sintomi. In poche parole, il turista italiano in questione, ha preso la febbre Dengue, e più di un mese dopo poteva essere ancora contagioso per via sessuale. Una vera e propria novità visto che fino a poco fa si pensava che la Dengue potesse essere trasmessa solo attraverso la puntura di una zanzara molto diffusa in particolare in America e in Asia.

IL PRECEDENTE DEL VIRUS ZIKA

Resta comunque un caso unico, come ci tiene a sottolineare lo stesso Inmi: «L'RNA del virus della dengue è stato rilevato in modo persistente in campioni di sperma fino a 37 giorni dopo l'inizio del sintomo. Tuttavia, finora non sono stati segnalati eventi di questo tipo». I test sono stati eseguiti presso il laboratorio di virologia dell'Istituto Spallanzani mediante tecniche di biologia molecolare e dimostrano appunto la lunga resistenza del virus, in particolare, nella sua frazione cellulare. Qualcosa di molto simile si era verificato due anni fa, precisamente durante l’estate del 2016, con il famoso virus Zika: in occasione dei mondiali brasiliani di quell’anno, si creò un po’ di allarmismo per la possibilità che la stessa infezione si trasmettesse per via sessuale (oltre che attraverso la puntura di una zanzara), ma fortunatamente filò tutto liscio.

© Riproduzione Riservata.