Mica, cos'è e a cosa serve/ Dalla cosmetica all'elettronica: uso diffuso, ma è emergenza schiavi (Le Iene)

Mica, cos'è e a cosa serve: il reportage de Le Iene. Dalla cosmetica all'elettronica: l'uso è diffuso, ma è emergenza schiavi. C'è il problema dello sfruttamento dei minori...

06 maggio 2018 Silvana Palazzo

Mica, cos'è e a cosa serve (Foto: Wikipedia)

La mica, un minerale quasi sconosciuto, è al centro di un servizio de “Le Iene” firmato da Gaetano Pecoraro. L'inviato ha intrapreso un viaggio in India per scoprire la mica, molto usata nella vita di tutti i giorni. È presente ad esempio nei nostri phon, nelle lavatrici, nei ferri da stiro, nelle vernici delle nostre auto e nei dentifrici. Ma si tratta di un minerale fondamentale per rendere brillanti i nostri cosmetici. Pecoraro ha raggiunto la parte nord-orientale dell'India: si è recato nel Jarkhand e nel Bihar, che esportano oltre 125mila tonnellate di mica ogni anno, cioè il 25% dell'intera produzione mondiale. Questi sono due stati poverissimi, quindi le miniere di mica sono uno dei migliori espedienti per la sopravvivenza. Sarebbero almeno 20mila i bambini sotto i 14 anni che lavorano nelle cave, stando alle stime di Terre des Hommes, rete di 11 organizzazioni nazionali impegnate nella difesa dei diritti dei bambini e nella promozione di uno sviluppo equo. Nonostante non ci siano aste per la concessione dei terreni, quindi i giacimenti dovrebbero essere fermi, la mica continua ad essere estratta in quantità industriali per essere spedita nel mondo: in Cina, America ed Europa.

MICA, COS'È E A COSA SERVE

La mica è un minerale friabile di aspetto cristallino che proprio per le sue proprietà luminose, termiche e chimiche è usato nell'industria della cosmetica, ma anche per vernici, elettronica e automobili. Questo materiale è caratterizzato infatti dalla grande resistenza termica e l'alto potere isolante. La mica è anche un buon conduttore di calore ed è anche ampiamente utilizzata nella produzione di energia in tutto il mondo. Molto probabilmente gli antichi già conoscevano le proprietà della mica: le conferme arrivano dalle antiche costruzioni come quella di Teotihuacan, in Messico. In questo sito archeologico sono state scoperte stanze sotterranee i cui soffitti e le pareti erano stati isolati da uno strato intermedio di mica. Si è scoperto poi che il tipo di mica di Teotihuacan è raro. Le principali riserve si trovano anche in Africa e America del Sud. Gli studiosi si sono quindi chiesti come mai per recuperare questo minerale si sono recati da Teotihuacan al Brasile, quindi a migliaia di chilometri di distanza. Perché questo grande sforzo? Tra l'altro è un minerale molto fragile, quindi era difficile trasportarlo.

