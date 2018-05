DIABETE, ALLARME SICILIA/ Regione con più morti in Italia: “Obesità bimbi e diabetici sopra media nazionale”

Nel'Italia del diabete in Sicilia è emergenza con dati che confermano il rischio di morte per molte persone; fondamentale diffondere l'idea di prevenzione e controlli

07 maggio 2018 Luigi Laguaragnella

In Sicilia è emergenza diabete (Foto: Lapresse)

Un dato pubblicato dall'Italian diabety e obesity Barometer Report lancia il quadro dell'Italia del diabete, e in Sicilia è forte emergenza: circa il 6% della popolazione, ossia oltre 300000 abitanti, come riporta un articolo del Giornale di Sicilia, soffrono di diabete. Inoltre una quantità indefinita di siciliani non sa di esserlo; anche il dato sull'obesità preoccupa, in particolar modo quella infantile. Oltre il 20% dei bambini tra gli otto e i nove anni è sovrappeso e il 13% è da dichiararsi obeso. Nell'isola del sud Italia i dati del Barometer Report, riguardo l'isola, sono oltre le media nazionale con un grande rischio di morte. Questo istituto sta cercando di monitorare e prevenire, oltre che ridurre le complicanze dovute dal diabete. Insieme all'Asp di Palermo e all'ospedale di Partinico è nata una collaborazione per trovare metodi di prevenzione e di intercettazione delle persone a rischio. Tutto avviene attraverso un sistema di registrazione che indica i diversi livelli diabetici e limitare così episodi legati al diabete che possono arrivare anche al decesso. Quest'attenzione sta portando risultando confortanti soprattutto a Caltanissetta e Catania.

CATTIVA ALIMENTAZIONE E VITA SEDENTARIA FAVORISCONO IL DIABETE

I dati allarmanti del diabete in Sicilia mettono in allarme gli specialisti che cercano di spiegare le cause e i pericoli. Informare può aiutare soprattutto quelle persone che non sanno di essere diabetiche: la malattia degli zuccheri può colpire per la vita sedentaria, per una cattiva alimentazione e una scarsa prevenzione. Lo conferma Enzo Provenzano, responsabile del centro regionale di riferimento di Diabetologia e Microinfusori: il medico al Giornale di Sicilia conferma l'idea della scorretta alimentazione siciliana, ricca di molte calorie e impostata sullo stile del fast food. Ciò significa che si mangiano troppa farina, zucchero e sale: è strano che tutto ciò avvenga proprio nell'isola del Mediterraneo la cui dieta è quella maggiormente consigliata. Alla cattiva alimentazione segue una scarsa attività fisica e motoria. forse legata più ad uno stile di vita "lento" tipico dei paesi del sud: proprio per l'allarme diabete la Regione Sicilia ha firmato un protocollo che aiuti e accompagni i pazienti in un percorso di prevenzione insieme ad una rete di medici.

