Allarme depressione in Italia/ Psichiatri: 6 milioni di persone soffrono di disturbi

Allarme depressione in Italia, Psichiatri: 6 milioni di persone soffrono di disturbi psichici. La stima arriva dal presidente della Società italiana di Psichiatria Bernardo Carpiniello.

09 maggio 2018 Matteo Fantozzi

Allarme depressione in Italia

La Società Italiana di Psichiatria ha lanciato un allarme legato alla depressione in Italia. Purtroppo però già un paio di giorni fa si era parlato di un altro problema in merito e cioè quello dell'emergenza del Pronto Soccorso italiano nel rispondere a queste patologie. Un rapporto del 2016 pubblicato direttamente dal Ministero della Salute parla di 600mila accessi proprio per queste patologie. Un'emergenza legata a un'organizzazione che non è ancora all'altezza della situazione a causa della crescita improvvisa di casi in tutta Italia. C'è necessità quindi di rivedere un po' le cose anche per cercare di aiutare moltissime persone che soffrono di disturbi associati alla psiche. Probabile che sia anche pronto l'Ordine dei Medici a dire la sua per cercare di dare assistenza a una situazione che rischia di farsi molto più complicata di quello che è già.

6 MILIONI DI PERSONE SOFFRONO DI DISTURBI PSICHICI IN ITALIA

In Italia scoppia un vero e proprio allarme depressione che porta la Società Italiana di Psichiatria a sottolineare come la situazione è abbastanza grave. Il presidente della Sip, appunto, Bernardo Carpiniello ha sottolineato come la depressione sia tra le patologie purtroppo in maggiore crescita tanto che il 10% degli italiani ha avuto almeno un evento patologico nella sua vita. L'incidenza della malattia è addirittura aumentata del 3% negli ultimi 10-15 anni, un numero che non può essere considerato basso se rapportato a tutti gli abitanti del nostro paese. Carpiniello ha sottolineato: "Attualmente il 20% della popolazione afferente ai Dipartimenti di Salute Mentale è costituita da persone affette da schizofrenia. Il resto è costituito per circa il 31& da disturbi dell'umore, il 13.5% da disturbi nevrotici. Una quota significativa invece è costituita da disturbi della personalità, il 7%, mentre il resto da altri disturbi in parte dipendenti da uso di sostanze, 18%".

© Riproduzione Riservata.