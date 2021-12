007 Bersaglio Mobile/ Su Rete 4 Roger Moore è per l’ultima volta James Bond

007 Bersaglio Mobile, film di Rete 4 diretto da John Glen

007 Bersaglio Mobile va in onda su Rete 4 oggi, 11 dicembre, a partire dalle ore 21.30. Si tratta di un film di avventura, spionaggio e azione uscito nelle sale cinematografiche del Regno Unito nel lontano 1985. Sotto la regia impeccabile di John Glen, ha come interprete di James Bond il grande Roger Moore, nella sua ultima apparizione dei panni dell’agente, e come protagonista femminile Lois Maxwell, Miss Jane Moneypenny, segretaria del famoso M. Va ricordato che si tratta dell‘ultimo episodio della saga in cui il famoso agente segreto viene interpretato dall’attore che più ha vestito i suoi panni, Roger Moore.

007 Bersaglio Mobile, la trama: Bond in Siberia cerca il corpo dell’agente 003

Il film 007 Bersaglio Mobile inizia con Bond che è in Siberia alla ricerca del corpo dell’agente 003 e per recuperare un microchip. Trovato il congegno torna in Inghilterra e viene informato che corrisponde esattamente al microchip della Zorin Industries di Max Zorin. Iniziando delle investigazioni su questo magnate si accorge che droga i cavalli per vincere le corse, grazie all’aiuto di un losco addestratore che gli recupera le sostanze dopanti.

Nel laboratorio segreto di Zorin, Bond troverà i microchip impiantati sotto la pelle dei cavalli per rilasciare la droga, ma alle sue calcagna si metterà May Day, compagna di Zorin, che cercherà in tutti i modi di eliminarlo. Con l’aiuto di Stacey, una geologa nemica del magnate, riuscirà a mettere fuori combattimento la coppia, uccidendo l’uomo.

