007 Goldeneye/ Su Rete 4 Pierce Brosnan è James Bond

007 Goldeneye, film di Rete 4 diretto da Martin Campbell

007 Goldeneye sarà trasmesso da Rete 4 per la prima serata di oggi, sabato 8 gennaio, a partire dalle ore 21:29. Si tratta di una pellicola realizzata nel Regno Unito nel 1995 e che costituisce il diciassettesimo capitolo della interminabile saga dedicata al personaggio di James Bond.

Mee-Shee Il gigante dell'acqua/ Su Italia 1 un pomeriggio fantasy

La pellicola è stata prodotta dalla United Artists in collaborazione con EON Productions, la regia è stata curata da Martin Campbell con sceneggiatura firmata da Jeffrey Caine e Bruce Feirstein. Le musiche della colonna sonora sono state firmate da Eric Serra, i costumi sono di Lindy Hemming e nel cast spiccano Pierce Brosnan, Sean Bean, Izabella Scorupco, Famke Janssen, Gottfried John e Joe Don Baker.

Bingo Bongo/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

007 Goldeneye, la trama del film: James Bond e una nuova missione segreta

In 007 Goldeneye ci troviamo in Unione Sovietica nell’anno 1986 con l’agente 007 James Bond che sta portando avanti una importante missione segreta con al fianco l’agente segreto 006. Si sono infiltrati all’interno di una struttura segretissima per ottenere informazioni sull’utilizzo di armi chimiche da parte dei sovietici, il che potrebbe rappresentare un rischio per l’umanità. Ad un certo punto, un colonnello nemico si accorge della loro presenza e fa scattare l’allarme con una sparatoria che avviene all’interno dei cunicoli e nella quale avrà la peggio il povero agente segreto 006. James Bond con un pizzico di fortuna e soprattutto facendo leva sulle sue straordinarie capacità,. riesce non solo a fuggire dalla base segreta ma addirittura la distrugge facendo esplodere una bomba.

Amore ad Harbor Island/ Su Rai 2 il film del ciclo romantico di Hallmark

Fortunatamente riuscirà anche a rientrare in territorio amico mettendosi al riparo. Nove anni più tardi da questa vicenda, lo scenario politico in Europa e nel mondo è particolarmente cambiato perché la cortina di ferro è caduta, non c’è più il muro di Berlino e ormai i tempi della guerra fredda sembrano essere un lontano ricordo. Tuttavia ci sono ancora tensioni a livello internazionale ed in particolar modo con lo spionaggio britannico che sta portando avanti una nuova e importante missione che vede protagonista James Bond, il quale deve impedire ad un membro di un’organizzazione criminale di rubare un potente elicottero militare che viene mostrato per la prima volta in pubblico durante una manifestazione militare che si tiene nel piccolo ma ricco Principato di Monaco.

Nonostante le sue abilità, James Bond non riuscirà ad impedire il furto. Una volta rientrato a Londra, James Bond viene convocato dal suo capo per ottenere alcune informazioni su un incidente avvenuto in Siberia e che, a quanto pare, è stato causato proprio dall’elicottero rubato. La dinamica dell’incidente è molto strana ed è per questo che il controspionaggio britannico decide di inviare proprio l’agente segreto 007 in terra nemica con l’obiettivo di scoprire quello che sta accadendo e magari intervenire per preservare la salvezza del mondo.

Video, il trailer del film “007 Goldeneye”

© RIPRODUZIONE RISERVATA