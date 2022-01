007 Il mondo non basta/ Su Rete 4 Pierce Brosnan è James Bond

007 Il mondo non basta, film di Rete 4 diretto da Michael Apted

007 Il mondo non basta va in onda oggi, 29 gennaio, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di un film d’azione con tinte thriller prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1999 Barbare Broccoli e Micheal G. Wilson, diretto da Michael Apted. Pierce Brosnan è James Bond, nel cast al suo fianco troviamo Sophie Marceau, Denise Richards, Robert Carlyle, Judi Dench, Robbie Coltrane, Samantha Bond, Desmond Llewelyn, John Cleese, Serena Scott Thomas, John Seru, Goldie, Ulrich Thomsen, Colin Salmon e Maria Grazia Cucinotta.

Bluff Storia di truffe e di imbroglioni/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

007 Il mondo non basta, la trama: una missione delicata

In 007 Il mondo non basta l’agente Bond è appena riuscito a completare una missione molto delicata, dedicata a recuperare un’ingente somma di denaro del ricco Robert King. Dopo essersi riappropriato della somma da un banchiere svizzero la segretaria organizza il suo omicidio rendendo impossibile per James Bond conoscere l’artefice della morte di un suo collega. La segretaria cerca di uccidere anche l’agente che riesce miracolosamente a mettersi in salvo. Solo quando ormai è troppo tardi Bond scopre di essere riuscito a salvarsi per un piano ben architettato; i soldi recuperati erano stati riempiti di esplosivo con l’obbiettivo di uccidere King, cosa che di fatto accade. A questo punto viene commissionato a James di prendersi cura di Elektra, figlia di Robert. Si dirige così in Arzebaigian per la missione dove trova la donna intenta a portare avanti i lavori dell’attività di famiglia concentrati per la costruzione di un nuovo oleodotto. Nel frattempo vengono attaccati da alcuni scagnozzi di Renard che prontamente vengono messi fuori gioco dall’agente. Clamorosamente Bond scopre che la figlia di King e il malfattore erano segretamente amanti e avevano pianificato la morte proprio di Robert. James riesce a sfuggire al rapimento organizzato dai due per mettere fuori gioco l’agente e uccide prima Renard e poi la stessa Elektra.

Lezioni di Persiano, Rai 1/ "Un'opera da camera sullo sfondo dell'Olocausto"

Video, il trailer del film “007 Il mondo non basta”

LEGGI ANCHE:

Come le foglie al vento/ Su Rete 4 il film con la sceneggiatura di George Zuckerman

© RIPRODUZIONE RISERVATA