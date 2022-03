007 Vendetta privata/ Su Rete 4 Timothy Dalton è James Bond

007 Vendetta privata, film su Rete 4 diretto da John Glen

007 Vendetta privata va in onda oggi, venerdì 4 marzo, a partire dalle ore 16.00 su Rete 4. Si tratta di un film d’azione e spionaggio prodotto negli Stati Uniti d’America nel 1989 da Albert Broccoli e Michael G. Wilson, diretto da John Glen. Timothy Dalton interpreta il famoso agente segreto James Bond.

Nel cast al suo fianco troviamo Robert Davi, Caroline Bliss, Robert Brown, Desmond Llewelyn, David Hedison, Priscilla Barnes, Carey Lowell, Talisa Soto, Anthony Zerbe, Wayne Newton, Don Stroud e molti altri ancora. La regia del film è stata curata da John Glen che in carriera ha diretto anche i capitoli Solo per i tuoi occhi, Octopussy Operazione Piovra, Bersaglio Mobile e Zona Pericolo.

007 Vendetta privata, la trama del film: una visita a Felix

In 007 Vendetta privata della saga James Bond si trova in Florida ma non per una missione al limite dell’impossibile. L’uomo è infatti a far visita al suo caro amico Felix, dovendo fare da testimone al suo matrimonio. Nonostante la felicità dell’evento, la quiete viene turbata dall’arrivo di un elicottero dell’agenzia governativa per la quale lavorava l’amico, ovvero la DEA. L’organizzazione mette al corrente entrambi gli agenti di una presenza pericolosa nelle loro vicinanza; si trattava di Franz Sanchez. Si trattava di un esponente del narcotraffico Sudamericano recatosi in Florida per trovare vendetta contro l’uomo che gli aveva portato via la donna amata, Lupe Lamora.

A questo punto i due cercano una strada utile per riuscire a braccare finalmente il criminale, dirigendosi presso il luogo prestabilito. Dopo un vano tentativo di fuga a bordo di un lussuoso aereo, Sanchez viene infatti catturato dai due agenti che in grande stile si dirigono presso la chiesa dove si terrà il matrimonio direttamente con il paracadute. Nonostante tutto sembrasse sotto controllo, Sanchez riesce a fuggire corrompendo un membro della DEA decidendo poi di rapire sia Felix che sua moglie. Il narcotrafficante sceglie di mettere in atto una folle vendetta nei confronti dell’amico di Bond; lo fa immergere all’interno di una vasca colma d’acqua con all’interno un terribile squalo.

Quest’ultimo praticamente lo divora lasciandolo a un passo dalla morte. James si reca immediatamente presso la casa dell’amico, trovandolo ormai esanime insieme alla moglie uccisa dopo essere stata vilmente violentata. A questo punto Bond cerca di rimettersi sulle tracce di Sanchez, rintracciando l’uomo che fornisce gli squali al narcotrafficante, ovvero un certo Krest. Nonostante i tentativi di quest’ultimo di eludere le indagini di Bond, quest’ultimo riesce a smascherarlo arrivando perfino a farlo uccidere dallo stesso Sanchez per tradimento.

Nel frattempo M, capo dell’M16, rintraccia Bond per una comunicazione piuttosto urgente. Il capo infatti intima all’agente di rientrare immediatamente in Inghilterra per proseguire con la missione in Turchia, decisamente più importante a suo dire rispetto alla possibilità di catturare Sanchez. James chiaramente si rifiuta e continua la sua missione per portare a compimento il suo progetto di vendetta in onore dell’amico brutalmente ucciso con la moglie. Successivamente riesce ad infiltrarsi nel quartiere generale segreto del criminale, dove quest’ultimo racconta di come i suoi scienziati siano riusciti a creare un metodo affidabile per nascondere tutte le droghe prodotte e vendute. Bond a questo punto coglie l’occasione per distruggere il luogo del misfatto per poi cimentarsi in un clamoroso inseguimento del sudamericano con il supporto di Pam, Q, è Lupe. Dopo aver messo fuori gioco tutti gli scagnozzi dell’uomo, trova la vendetta in onore dell’amico e della moglie uccidendo Sanchez avvolto dalle fiamme.

