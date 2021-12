007 zona pericolo/ Su Rete 4 Timothy Dalton è James Bond

007 zona pericolo, film di Rete 4 diretto da John Glen

007 zona pericolo va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, 18 dicembre 2021, a partire dalle 21.20. Ci troviamo di fronte a un thriller d’azione del 1987 distribuito da UIP Warner Home Video (Gli Scudi) e prodotto Albert R. Broccoli E Michael G. Wilson. La regia è di John Glen: in 36 anni di carriera ha diretto 18 film di cui 10 legati alla saga che riguarda l’agente inglese più famoso del mondo. Altre sue pellicole importanti sono: Octopussy operazione piovra, L’oca selvaggia colpisce ancora, Il segno del potere. Il regista ha lavorato molto con Roger Monroe e in Point man ha diretto Christofer Lambert.

Il protagonista è Timothy Dalton che ha interpretato due sequel dell’agente inglese ovvero 007 zona pericolo e 007 vendetta privata. In 52 anni di carriera ha interpretato 28 film e 2 serie televisive. I suoi film più recenti sono The tourist e Toy Story 3 la grande fuga. La protagonista femminile è Myriam D’abo: in 23 anni di carriera ha interpretato 10 film, i suoi ultimi lavori sono: Dorian Gray, Un principe tutto mio 2: Un matrimonio da favola.

007 zona pericolo, la trama del film: un’operazione pericolosa

Leggiamo la trama 007 zona pericolo. Doveva essere una semplice esercitazione invece si trasforma in un’operazione pericolosa dove due agenti dell’MI6 vengono attirati a una trappola e uccisi. James Bond viene contattato s spedito a Bratislava per portare a termine una missione: deve aiutare il generale russo Georgi Koslov ad uscire dal paese in quanto ha deciso di abbandonare il KGB.

Mentre il generale sta assistendo a un concerto, 007 riesce a salvargli la vita evitando che il colpo sparato da una cecchina violoncellista lo prendesse a segno, l’agente scovata la criminale non la uccide. 007 riesce a trasferire Koskov nel regni Unito, interrogato in un posto sicuro messo a disposizione dall’MI6, rivela che il generale Pushkin diventato il nuovo responsabile del KGB ha messo i nazione l’operazione “Smiert Spionam” con lo scopo di dare la caccia alle spie e questo già ha procurato la morte a due agenti segreti.

Quando senza una spiegazione Koskov viene catturato, Bond si mette a cercarlo e scopre che la violoncellista che ha cercato di ucciderlo in un concerto non è altro che l’amante del generale che ha utilizzato per rendere più credibile la sua fuga. Kara e Bond iniziano la loro missione e si mettono sulle tracce del generale Pushkin reputando che sia lui l’artefice del rapimento. I due saranno protagonisti di un susseguirsi di incredibili imprese e dovranno fare i conti con un temibile trafficante di armi immischiato in una importante e colossale operazione di droga e diamanti.



