070 Renato Zero, concerto Circo Massimo a Roma/ Diretta, scaletta e ospiti: da Jovanotti a Fabrizio Moro

070 concerto Renato Zero, Circo Massimo di Roma: anticipazioni e diretta prima serata 26 ottobre

Mercoledì 26 ottobre, in prima serata, canale 5 trasmette il primo dei due appuntamenti con 070 – Speciale Renato Zero, l’evento che l’artista ha tenuto al Circo Massimo per festeggiare i suoi primi 70 anni e i suoi primi 55 anni di carriera. Due prime serate (la seconda sarà trasmessa mercoledì 2 novembre) in cui non mancheranno grandi emozioni e momenti imperdibili conditi dalle note dei più grandi successi di Renato.

Renato Zero/ "070? Excursus interiore anche per guardarmi dentro"

Sul palco con Renato Zero una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi. Oltre a cantare sul palco del Circo Massimo esaurito in ogni posto, Renato Zero ripercorrerà tutti i suoi 55 anni di carriera raccontando anche aneddoti importanti in compagnia di amici speciali con cui darà via a duetti emozionanti e apprezzatissimi dal pubblico.

Ron/ "La musica è la vita che scelgo ogni giorno per me"

Gli ospiti della prima serata di 070 Renato Zero, concerto Circo Massimo

Grandi artisti, ma anche grandi amici sul palco di “070 Renato Zero, concerto Circo Massimo a Roma” che hanno scelto di festeggiare con l’artista il suo 70esimo compleanno, ma anche la sua grandissima carriera ricca di successi e riconoscimenti. Durante la prima serata evento al Circo Massimo, Renato Zero darà vita a momenti imperdibili e duetti magici sulle note di alcuni suoi successi amatissimi dai fan noti a tutti come “sorcini”.

Nel primo appuntamento ci saranno: Stefano Bollani, Alex Britti, J-Ax, Jovanotti, Marco Masini, Paola Minaccioni, Fabrizio Moro, Morgan, Giorgio Panariello, Francesco Renga e Ron.

Roberto Anselmi Fiacchini, figlio adottivo Renato Zero/ Quando è avvenuta l'adozione?

La scaletta della prima sera di 070 Renato Zero, concerto Circo Massimo

Ecco la scaletta della prima serata di 070 “Renato Zero, concerto Circo Massimo a Roma” trasmesso in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity:

Questo bellissimo niente

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Cercami

Magari

Fermoposta, Galeotto fu il canotto, Amore sì Amore no e Baratto

Amico

Nei giardini che nessuno sa

Morire qui

Il caos, Fantasmi, Chiedi di più, Regina e Che ti do

L’angelo Ferito

Più Amore

Triangolo (Remix)

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

L’amore sublime

Il maestro

Resisti

Siamo Eroi, Artisti, Sogni di latta, Dimmi chi dorme accanto a me

La logica del tempo

Qualcuno mi renda l’anima

Mi vendo

Piazza Grande

Spiagge

Cos’è

Rivoluzione

Più su

Fortunato

I migliori anni della nostra vita

Il cielo

© RIPRODUZIONE RISERVATA