070 Renato Zero, concerto Circo Massimo/ Diretta 2a puntata, scaletta: Madame e…

Questa sera, mercoledì 2 novembre, alle 21.40 su Canale 5 va in onda il secondo e ultimo appuntamento con “070”, la grande festa per celebrare il 70esimo compleanno e i 55 anni di carriera di Renato Zero. A settembre l’artista romano, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi, ha tenuto 6 concerti al Circo Massimo di Roma: il meglio di queste sei serate è diventato lo speciale tv che Canale 5 ha diviso in due puntate. La prima serata, in onda mercoledì 26 ottobre, è stata vista da 2.269.000 spettatori con share del 15,43%.

Sul palco con Renato Zero ritroveremo la band di 7 musicisti (Danilo Madonia, Lele Melotti, Rosario Jermano, Giorgio Cocilovo, Bruno Giordana, Fabrizio “Bicio” Leo, Lorenzo Poli), 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica di 50 elementi diretta dal Maestro Adriano Pennino. La regia è di Roberto Cenci.

070, Concerto Renato Zero: scaletta ospiti della seconda puntata

Per celebrare il suo 70esimo compleanno e i suoi 55 anni di carriera, Renato Zero ha invitato sul palco tanti artisti, amici e colleghi. Nella prima puntata il re dei Sorcini ha condiviso il palco con Stefano Bollani, Alex Britti, J-Ax, Jovanotti, Amedeo Minghi, Giorgio Panariello, Ron e Michele Zarrillo. Questa sera, mercoledì 2 novembre, a raccontare il successo del cantante e le sue indimenticabili canzoni, assieme a lui sul palco ci saranno molti ospiti speciali: Albano, Serena Autieri, Peppe Barra, Mario Biondi, Diodato, Madame, Paola Minaccioni, Morgan, Fabrizio Moro e i Neri per caso. “Sarà un palco molto popoloso, ci saranno tante grandi presenze. Ho una playlist che sarebbe dovuta appartenere almeno a una cinquina di cantautori, quindi ho fatto il lavoro anche per gli altri quattro non ancora nati”, aveva detto Renato Zero sulle pagine di Oggi alla vigilia dei sei concerti al Circo Massimo.

I record di Renato Zero

Nei suoi 55 anni di carriera Renato Zero ha inciso 44 album, venduto 50 milioni di dischi per un totale di oltre cinquecento canzoni. Più la conquista di un record: Renato Zero è l’unico cantante italiano ad aver raggiunto il primo posto della classifica degli album più venduti in Italia in sei decenni consecutivi. I suoi sorcini o zerofolli, come si fanno chiamare i suoi fan, lo seguono sin dagli esordi, all’inizio degli anni ’70, quando debutta con “No! Mamma, no!”, seguito da “Invenzioni”, “Trapezio”, “Zerofobia” e “Zerolandia”.

Tra i suoi più grandi successi, veri e propri evergreen: “Mi vendo”, “Il triangolo” e “Il cielo”. Sulle pagine di Oggi, Renato Zero ha ricordato l’inizio della sua carriera: “Ho fatto la gavetta nelle grandi discoteche di allora… A un certo punto, verso le 11 e 30 di sera, il dj invitava le persone a liberare la pista, e io mi facevo trovare seduto come un pellerossa e iniziavo il mio show, con queste mise non esattamente prevedibili… Capivano che non avevo paura di nessuno e difendevo a ogni costo il mio pensiero e la mia identità”.











