1.000 euro in cambio di provare, ovviamente gratis, un menù degustazione. No, non è una scommessa fatta fra amici per testare qualcosa di raccapricciante, ma semplicemente un’offerta di lavoro reale apparsa in questi giorni in quel di Roma. A segnalarla sono i colleghi di Cook, portale culinario del Corriere della Sera, che precisa che l’offerta è stata pubblicata sul noto sito di ricerche di lavoro InfoJobs, ed ha origini dal ristorante Pipero Roma.

Si tratta di una istituzione nella capitale da più di dieci anni, precisamente dal 2012, famoso per i suoi piatti rinomati e di assoluta qualità, che gli sono valsi una preziosa stella Michelin. Situato in quel di corso Vittorio Emanuele II e gestito da Alessandro Pipero, al momento il ristorante di alta cucina è alla ricerca di una persona che faccia da “cavia”, anche se ovviamente chiamarla così non rende certamente l’idea.

MENU’ DEGUSTAZIONE IN CAMBIO DI 1.000 EURO: COME SI SVOLGE IL LAVORO

La “fatica” di questo lavoro sarà infatti quella di assaggiare piatti stellati, dando il proprio parere, e convincendo o meno chef e gestori del locale ad approvare il menù degustazione oggetto… della degustazione. In totale sono dieci portate cucinate da chef Ciro Scamardella, che saranno messe in vendita ad un prezzo di 200 euro, quindi neanche esagerato, anche se il vino sarà ovviamente escluso. Come detto sopra, per questo “sforzo” si verrà ricompensati di 1.000 euro, comprendenti eventualmente il soggiorno in hotel e il costo del viaggio.

Nella ricerca di lavoro viene precisato che il profilo che verrà selezionato avrà anche il compito di “sponsorizzare” l’evento con dei contenuti digitali da creare inerenti ovviamente il menù degustazione, e nel contempo il fortunato assaggiatore potrà vivere una intera giornata all’interno della Locanda Piperno, scoprendone tutti i segreti. Viene specificato che non è richiesto alcun titolo di studio ne tanto meno una esperienza pregressa, mentre si chiede tanta passione per la cucina ovviamente.

MENU’ DEGUSTAZIONE IN CAMBIO DI 1.000 EURO: PIU’ FOLLOWER SI HA MEGLIO E’

Cook fa notare anche che probabilmente verranno preferiti (giustamente) coloro che hanno un determinato seguito sui social, visto che viene richiesto di allegare alla propria candidatura anche il link dei propri profili social: se si ha passione per cucina e si ha anche un bel po’ di follower su Instagram, va ancora meglio.

Come prevedibile è stato un vero e proprio boom di candidature, con circa 2 mila invitate nel giro di poche ore, di conseguenza è probabile che a breve verranno chiusi e che inizierà la selezione prima del fortunato assaggiatore. Testare un menù degustazione e nel contempo ricevere un compenso interessante (parliamo di un lavoro che dura poche ore), è senza dubbio un’esperienza affascinante in tutti i sensi. Chissà che a breve non capiremo chi sarà il candidato scelto e soprattutto come sarà il menù scelto da Pipero.