10% adolescenti Uk vuole cambiare sesso/ L’allarme “A scuola insegnano cosa pensare”

Un recente rapporto pubblicato e stilato in UK ha cercato di indagare su come gli adolescenti vivano le questioni definite di genere, in particolare per quanto riguarda l’aspetto dell’educazione scolastica e del cambiamento di sesso. Condotto su 1.100 ragazzi tra i 16 e i 18 anni, ed altrettanti genitori, ha rilevato come, se da un lato per i ragazzi non vi siano problemi dietro all’educazione sessuale, lo stesso non vale per i genitori.

In particolare, dal sondaggio condotto in UK emerge come il 10% degli adolescenti vogliono cambiare sesso, o l’abbia già fatto. Ne emerge anche una diffusa confusione in merito alla sessualità e al gender, tra chi ha capito che le donne possono avere un pene e chi che gli uomini possono rimanere incinti. Similmente, circa il 25% degli intervistati dalle lezioni ha evinto come gli uomini siamo un problema per la società, pensando anche che la Gran Bretagna sia un paese razzista. Passando ai genitori degli studenti in UK, circa il 40% ritiene che la scuola dedichi troppo tempo all’educazione sessuale, mentre circa il 60% vorrebbe esonerare i figli da quelle lezioni.

Commentando i dati dello studio sugli adolescenti dell’UK, la redattrice Jo-Anne Nadler ha sottolineato come “i genitori devono essere vigili su ciò che viene insegnato ai bambini e da chi”, sostenendo che i linguaggi inclusivi siano sempre più diffusi nei programmi di insegnamento, senza un reale controllo. “I pericoli sono molteplici”, ha detto, “insegnare ai bambini come pensare è stato sostituito da una visione guidata da attivisti e progettata per insegnare ai bambini cosa pensare“.

Similmente, secondo la parlamentare conservatrice Miriam Cates che ha commentato il rapporto redatto in Uk, si tratta di un “lettura preoccupante per tutti i genitori. Nessun bambino è o può essere ‘nato nel corpo sbagliato’, quindi quando un adolescente su dieci dice di avere o di voler ‘cambiare sesso’ sappiamo che qualcosa sta andando molto storto. Si tratta di un enorme esperimento sociale che si svolge a porte chiuse”. Il dipartimento dell’Istruzione Uk, invece, ha detto che è già stata avviata una revisione dei curriculum accademici sull’educazione sessuale, attivando un percorso per aiutare le scuole con gli adolescenti che intendono cambiare sesso.











