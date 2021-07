10 ANNI DI SFOOTING/ 2013: rinnovare Carosello o ascoltare i pendolari?

Correva l’anno 2013, quello di Barack Obama e dei due Papi; di George, di William e Kate e degli inglesi che vanno in brodo di giuggiole per il royal baby; ci salutano, tra gli altri, Mariangela Melato, Nelson Mandela e lo zio Giulio (Andreotti); Mengoni vince a Sanremo il festival, la Juve a Palermo il tricolore; raddrizzano dopo un anno e mezzo la Costa Concordia al largo dell’isola del Giglio: ma i ComicAstri, imperterriti, continuano, nel loro piccolo, ad imperversare. E quel che è peggio, ci prendono pure gusto.

Un po’ di Ficosecco (azienda utile/futile) per cominciare bene l’anno e spendere gli ultimi rimasugli di tredicesima: l’indispensabile Calalabraga, noi ce l’abbiamo ancora!

Scoppia la moda delle adozioni animali e noi non ce lo facciamo dire due volte. Che si adotti un formichiere, un maiale, financo un piranha, noi saremo sempre al fianco dei nostri amici pennuti, zampati o pinnati, che siano di cielo, di mare, di terra (no, il Duce non c’entra proprio!).

Siamo sempre stati fazionati a dispensare consigli, affatto scontati, pur non rinunciando mai al cachinno e stando bene attenti ai fastidiosi borborigmi che talvolta arrivano inaspettati. Ciò a dire che ogni tanto, cavarsela con le parole difficili aiuta a far bella figura: perché non provarci?

Ciascuno di noi, senza esserne del tutto conscio, ha una vita tutta sua fatta di cifre, numeri, operazioni, equazioni. Così che allora azzardammo l’ipotesi: saremo salvati dagli algoritmi? A questo punto, la rilettura è d’uopo!

Alta velocità? Si… ma… Quando si parla di rotaia in Italia, si dovrebbe scrivere rotahia!, a solidarizzare con l’urlo di dolore dei pendolari, costretti quotidianamente a viaggiare in carrozze così stipate da aver suscitato l’interesse dei mirmecologi (gli entomologi che studiano le formiche). Che fine avrà fatto l’idea di un bando internazionale per favorire l’ingresso sul nostro mercato ferroviario di nuovi operatori esteri?

Rinnovare Carosello? Noi ci abbiamo provato con Conan il rabarbaro, Detersivo Omone Bianco e ColLetta, per un paese… unito, se non adeso!

Non c’è anno senza calcio: anche senza europei e mondiali, è la Dea Eupalla a farla da padrone ai quattro angoli della terra. Così che alla Confederations Cup del 2013, la partecipazione di Tahiti alla competizione preparatoria dei Mondiali brasiliani del 2014 ci ha incuriosito a tal punto da farne un esclusivo reportage.

Ritrovarselo inchiattito, cinico e annerito dagli anni non ha fatto bene a nessuno, ma… potevamo lasciarci sfuggire un’intervista al neocinquantenne Calimero? Certo che no!

Mascarpone, uova caffè, savoiardi, zucchero, cacao amaro: si fa in fretta a dire “tiramisù”. Eppure, dopo oltre cento anni, la disfida è ancora aperta. A contenderselo, tre città: Treviso, Tolmezzo e Roma. Chi l’avrà vinta?

Il mestiere più antico del mondo? Dopo… quello là (ma si, dai, non fate gli ingenui), è sicuramente la segretaria, nato per lo meno ai tempi dell’antica Grecia. Non ci credete? Allora beccatevi questo!

Ogni cultura ha le sue tradizioni. Per citare il Manzoni, potremmo dire “… una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di sangue, di cor”. Ma anche la categoria dei proverbi sarà adattabile ad ogni circostanza e qualsiasi latitudine.

L’anno si chiude in gloria, presentando il vero “calendario Pirelli”, quello che non può mancare in alcuna autorimessa. Sfogliamolo idealmente, mese dopo mese.

Cosa resta, alla fine di un anno così? L’attesa per quello che verrà. Allora, che volete che vi si dica, se non… “Arrivederci al 2014”. Cioè, a settimana prossima!

(3- continua)

