In commercio ci sono alcuni cibi che all’apparenza sembrerebbero salutari ma che in realtà sono ultra processati e che sarebbe quindi meglio non mangiare o comunque non con continuità. Ma cosa sono i cibi ultra processati? Si tratta di prodotti che, come ricorda Cook del Corriere della Sera, sono ricchi di elementi aggiuntivi come coloranti, ma anche additivi, emulsionanti, senza dimenticarsi di zuccheri, grassi, sale e calorie, oltre ad altri prodotti nocivi che se consumati con regolarità sono dannosi per il nostro corpo.

Attenzione però, non vanno confusi con i cibi spazzatura, i cosiddetti junk food, che si sa già che sono malsani, come ad esempio panini, patatine fritte e via discorrendo, visto che gli ultra processati spesso e volentieri si presentano come dei prodotti salutari, per cui le persone vengono in qualche modo tratte in inganno. Ma vediamoli quali sono a cominciare dal pane a fette confezionato, un prodotto che è ormai noto che faccia male, anche se integrale, in quanto potrebbe contenere amidi modificati ma anche gomme vegetale o emulsionanti.

CIBI ULTRA PROCESSATI: WURSTEL, LA FINTA CARNE E GLI YOGURT

Nella stessa categoria rientrano affettati, salumi, wurstel, hamburger e salsicce, che vanno consumati con moderazione e che sono ricchi delle “aggiunte” di cui sopra. Sul banco degli imputati per Cook anche la finta carne, quei prodotti che si sono diffusi molto negli ultimi anni e che di fatto sono delle bistecche vegetali che hanno però lo stesso sapore appunto della carne. Sono lavorati molto a livello industriale quindi risultano dannosi per il nostro corpo. Stessa cosa per quei prodotti vegani alternative a latte e formaggio.

In questo caso si consiglia di controllare bene le etichette visto che, se molti prodotti risultano essere effettivamente salutari, altri potrebbero invece essere dannosi. Sotto la lente di ingrandimento fra i cibi ultra processati anche gli yogurt, soprattutto quelli molto gustosi, ma anche un altro alimento molto diffuso come i cereali per la colazione, che potrebbero nascondere coloranti ma anche proteine processate.

CIBI ULTRA PROCESSATI: DAI SUGHI PRONTI AL BABY FOOD

Che dire poi delle barrette ai cereali, merenda o spuntino consumato solitamente da chi vuole perdere peso o vuole cibarsi in maniera sana: peccato che spesso e volentieri nascondino dei dolcificanti, delle proteine processate e degli zuccheri modificati.

Nell’elenco dei cibi ultra processati anche due prodotti solitamente bannati dai dietologhi come i piatti pronti e i sughi pronti, dove potrebbero trovarsi prodotti che solitamente non dovrebbero esserci in quella ricetta. Infine occhio agli ultimi due cibi ultra processati apparentemente salutisti, leggasi la Margarina, spesso e volentieri usata come alternativa al burro, che si ottiene dagli oli vegetali, e molti prodotti dedicati ai più piccoli, i baby food, che il più delle volte nascondono delle insidie. E’ sempre buona norma quindi imparare a leggere le etichette prima di acquistare un determinato prodotto per comprendere cosa contenga.