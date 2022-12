10 fatti storici importanti del 2022/ Cosa è successo: tra guerre e cambi di potere

Si sta piano piano chiudendo un altro anno, lasciando dietro di sé un 2022 ricco di eventi e fatti storici notevoli che lasceranno sicuramente un solco negli annali storici. L’Europa è stata sconvolta da una nuova guerra, che nonostante le avvisaglie è sembrata incredibile fin dai primissimi momenti, oltre a questo è morta la Regina più longeva dell’ultimo secolo, gettando la Gran Bretagna in un nuova vera e propria era.

Contestualmente, in Iran è scoppiata quella che potrebbe diventare la più importante rivoluzione del mondo islamico, mentre il Brasile ha voltato le spalle allo storico (ed odiato) leader Bolsonaro. Ma scopriamo subito i 10 fatti storici più importanti del 2022.

Fatti storici del 2022: dall’Ucraina all’Iran la guerra per la libertà

Parlando di fatti storici del 2022 non si può non dedicare una parte importante all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia il 24 febbraio. Quella che partiva come una guerra lampo, secondo Vladimir Putin, dopo quasi un anno non da ancora avvisaglie di cessare, o almeno non avvisaglie concrete. Salto in avanti a settembre per parlare dei fatti storici del 2022 con l’uccisione della 22enne Mahsa Amini, a Theran in Iran. Giustiziata dalla famigerata polizia morale per aver indossato male il velo, dando il via ad una serie lunga di violente proteste in tutto il paese. A luglio, invece, in Giappone è stato ucciso l’ex premier Shinzo Abe con due colpi di pistola, durante un comizio elettorale. Considerato uno dei più grandi riformisti del Giappone, è stato freddato in pubblico in uno degli Stati al mondo in cui è più complesso possedere armi da fuoco.

Non solo disperazione tra i fatti storici del 2022

Tra i tanti fatti storici importanti del 2022, però, sarebbe ingiusto non riservare una parte anche a tutti quegli eventi non tragici. Un certo alone di tragedia, tuttavia, circonda la morte della Regina Elisabetta II avvenuta il 19 settembre. Scomparsa all’età di 96 anni, da 70 anni era il volto del Regno Unito, mentre ora tutto è passato nelle mani di Re Carlo III, suo successore. Rimanendo a Londra, inoltre, il governo britannico ha visto in appena 45 giorni succedersi 3 Primi Ministri. Dopo le dimissioni di Boris Johnson, infatti, è subentrata Liz Truss, che in appena 44 giorni si è dimessa a favore di Rishi Sunak.

Alcuni fatti storici del 2022, infine, hanno cambiato (forse in modo importante, forse no, spetterà al 2023 deciderlo) gli equilibri di potere mondiali. In Italia è stata eletta la prima premier donna, Giorgia Meloni, in 70 anni di storia della Repubblica, peraltro con un governo che sembra essere coeso e di maggioranza. In Brasile, invece, lo storico leader, odiato dalla maggioranza del mondo occidentale, Bolsonaro ha perso le elezioni contro l’ex presidente Lula. Infine, tra i fatti storici del 2022 vale la pena anche citare l’arrivo alla soglia degli 8 miliardi di esseri umani sul pianeta, o il fatto che per la prima volta nella storia dei Mondiali di Calcio, questi sono stati disputati in inverno. Per gli appassionati di calcio sarà anche notevole il fatto che l’Argentina li abbia vinti i Mondiali, a 36 anni dalla precedente vittoria, segnata dalla presenza in campo del Pibe de Oro, Maradona (con la maglia numero 10, indossata da Lionel Messi nel 2022).

