10 Giorni con Babbo Natale/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi

10 giorni con Babbo Natale, film di Canale 5 diretto da Alessandro Genovesi

10 Giorni con Babbo Natale è una commedia italiana natalizia che verrà trasmessain onda su Canale 5 alle ore 21:00 di oggi, venerdì 2 dicembre. Il film vede come protagonisti due attori di punta del cinema del nostro paese, ovvero Valentina Lodovini (nota per le sue interpretazioni in Benvenuti al Sud e Benvenuti al Nord), Fabio De Luigi (Love Bugs, Metti la Nonna nel Freezer) e il mostro sacro della commedia italiana Diego Abatantuono (Attila, Colorado – come la casa di produzione del film) che affiancano giovani promesse come Angelica Elli e Matteo Castellucci.

L’uscita del film nelle sale era prevista per il 16 Dicembre 2020, ma a causa delle restrizioni durante il COVID-19 è stata preferita la pubblicazione sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video a partire dal 4 Dicembre 2020. Alla regia e sceneggiatura troviamo un altro nome arcinoto nella commedia italiana, Alessandro Genovesi, e la musica è stata curata dal compositore Andrea Ferri.

10 giorni con Babbo Natale, la trama del film

La trama di 10 giorni con Babbo Natale segue il viaggio di Carlo e la sua famiglia attraverso l’Europa. Il protagonista è infatti un casalingo infelice della sua vita, mentre la moglie, donna con una carriera in ascesa, ha da poco ricevuto la proposta di una promozione di lavoro. Per firmare l’accordo, quest’ultima deve recarsi in Svezia a pochi giorni da Natale, così la coppia decide di fare un viaggio a bordo del loro camper insieme ai tre figli.

Le situazioni tragicomiche sono diverse, spesso causate dall’improbabile carattere del fratello e sorella maggiore, ma la vera svolta arriva quando la famiglia, appena varcato il confine con l’Austria, investe un anziano signore. Questi sostiene di essere Babbo Natale, e tra diffidenze iniziali e ilarità annunciata, la famiglia decide di accompagnarlo in camper alla sua destinazione, dando così inizio al viaggio che dà il nome al film.

