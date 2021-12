10 giorni con Babbo Natale/ Streaming della commedia su Canale 5 su tematiche attuali

10 giorni con Babbo Natale è stato criticato molto positivamente da Francesco Alò. Questi ha BadTaste.it ha sottolineato come il film è tra i migliori dieci del 2020. Anche Paola Casella premia il film su MyMovies con tre stellette sulle cinque messe a disposizione, specificando: “Si tratta di una commedia familiare che tocca tematiche attuali e riesce a mantenere però anche un fondo agrodolce di verità”. Ricco Moccagatta su FilmTv parla del film così: “Segue 10 giorni senza mamma ma dopo un incipit che ribadisce lo status quo posto alla fine del primo film con qualche gustosa gag sull’inversione dei ruoli familiari si rifiuta di fare Mani di fata e va altrove”. Scritto in maniera intelligente e con una risata dietro l’altra il film arriva al pubblico che però non trova discorsi in profondità ma comunque si illumina sotto diversi punti di vista. 10 giorni con Babbo Natale sarà trasmesso in prima serata da Canale 5, clicca qui per la diretta streaming.

10 giorni con Babbo Natale, le curiosità

10 giorni con Babbo Natale è il sequel del film uscito nel 2019 dal titolo 10 giorni senza mamma sempre diretto da Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi. La pellicola è stata messa a disposizione in esclusiva su Amazon Prime in streaming online il 4 dicembre 2020. Tra Alessandro Genovesi e Fabio De Luigi è nato un sodalizio artistico, difatti la coppia ha lavorato insieme in diverse pellicole come: La peggior settimana della mia vita Il peggior Natale della mia vita Soap Opera. Genovese in questo momento è impegnato a presentare il suo nuovo lavoro che uscirà il 25 dicembre dal titolo 7 donne e un mistero ispirato al film 8 donne e mezzo di Francois Ozon. Il cast è tutto al femminile, c’è anche la partecipazione di Ornella Vanoni. Il film doveva inizialmente andare al cinema il 16 dicembre 2020 cosa poi definitivamente rimandata a causa della pandemia da Coronavirus che per oltre un anno ha reso praticamente impossibile andare al cinema e ha di fatto creato una perdita anche all’industria cinematografica come a tutte le altre.

10 giorni con Babbo Natale su Canale 5

10 giorni con Babbo Natale va in onda su Canale 5 oggi, martedì 14 dicembre, a partire dalle 21.30. La pellicola è del 2020, distribuita da Medusa Film, Amazon Prime Video, e prodotta da Colorado Film Production. La regia è di Alessandro Genovesi, in 12 anni di carriera ha interpretato 10 film e 1 serie televisiva. Il cast è ricco di nomi importanti tra cui Fabio De Luigi, in 24 anni di carriera ha interpretato 44 film e 2 serie televisive. Ha ottenuto 2 nomination ai Nastri d’Argento come migliore attore per 10 giorni con Babbo Natale e Ti presento Sofia. La protagonista femminile è Valentina Ludovini, in 16 anni di carriera ha interpretato 32 film, nel 2011 ha vinto il Premio Davide di Donatello come migliore attrice non protagonista per Benvenuti al Sud. Ha ricevuto 3 nomination ai Nastri d’Argento, uno come migliore attrice protagonista per 10 giorni con Babbo Natale e due come migliore attrice non protagonista per Benvenuti al Sud e Il passato è una terra straniera . Una parte è riservata anche a Diego Abatantuono, che interpreta Babbo Natale. Negli anni ’80 diventa il “re dei botteghini” grazie al sodalizio con il regista Carlo Vanzina.

10 giorni con Babbo Natale, la trama del film: un’avventura all’insegna del divertimento

Leggiamo la trama di 10 giorni con Babbo Natale. La famiglia Rovelli per festeggiare il Natale ha deciso di allontanarsi da casa per un’avventura all’insegna del divertimento. Giulia (Valentina Lodovini) e il marito Carlo (Fabio De Luigi) spesso discutono sulle varie mansioni da svolgere a casa e come dividersi i compiti visto che mandare avanti la famiglia e occuparsi delle mansioni domestiche non è facile, soprattutto da quando Giulia è meno presente per dedicarsi al lavoro, mentre Carlo è rimasto ad occuparsi dei figli e del menage familiare. Carlo non si sente appagato, il ruolo di “mammo” con lo appaga, anche lui vuole realizzarsi e sentirsi utile, così decide di mettersi alla ricerca di un nuovo impiego. Purtroppo dovrà chiudere il suo sogno in un cassetto perché Giulia gli comunica che presto riceverà una promozione che la porterà lontano da casa, precisamente in Svizzera.

Il colloquio di lavoro si tiene a Stoccolma il giorno della vigilia di Natale e la famiglia Rovelli non potrà trascorrere le feste insieme. Carlo non si perde d’animo e intenzionato a tenere unita la famiglia per le festività natalizie, recupera un vecchio camper e decide di mettersi in viaggio verso il Polo Nord. Durante il tragitto non mancano disavventure e imprevisti, addirittura la famiglia Rovelli ha la fortuna di incontrare Babbo Natale, almeno così l’uomo dice di essere.

Video, il trailer del film “10 giorni con Babbo Natale”





