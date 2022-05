10 giorni senza mamma/ Su Canale 5 il film con Fabio De Luigi

10 giorni senza mamma, film di Canale 5 diretto da Genovesi

10 giorni senza mamma andrà in onda oggi, giovedì 5 maggio, su Canale 5 a partire dalle ore 21.20. Il regista è Genovesi che si è formato lavorando con registi teatrali, come Luca Ronconi, Elio De Capitani e Carlo Cecchi. Nel 2010 Gabriele Salvadores realizza un film ispirandosi alla pieces teatrale di Genovesi, Happy Family, e, grazie a questo, egli esordisce nel cinema italiano e ottiene una nomination ai Nastri d’argento. Gira altri film come La peggior settimana della mia vita, Il peggior Natale della mia vita, Soap opera, Ma che bella sorpresa, Puoi baciare lo sposo e 10 giorni con Babbo Natale. Il soggetto e la sceneggiatura di 10 giorni senza mamma sono di Alessandro Genovesi e Giovanni Bognetti; i produttori sono Maurizio Totti e Alessandro Usai; la fotografia è di Federico Masiero; le musiche di Andrea Farri e la scenografia di Tonino Zera. Protagonista assoluto è uno straordinario Fabio De Luigi.

Flipper contro i pirati/ Su Rete 4 il film con Luke Halpin

10 giorni senza mamma, la trama del film: un clima di incomunicabilità e…

10 giorni senza mamma ha per protagonista Carlo Rovelli, responsabile HR di Family Market, una nota catena di supermarket. Il lavoro lo assorbe molto e passa poco tempo con i suoi cari e anche nei weekend non riesce a trascorrere dei momenti di qualità con moglie e figli. Così facendo, nasce e si crea un clima fatto di incomunicabilità e incomprensioni con la moglie Giulia e i tre figli. Stanca della situazione, Giulia vola a Cuba per dieci giorni con la sorella e lascia il marito a gestire i tre ragazzini: Camilla, Tito e Bianca. Carlo accetta ma, parallelamente, deve gestire anche il suo lavoro e i continui cambiamenti in atto. Infatti, il presidente affianca a Rovelli un collaboratore esterno per aumentare la competitività tra dipendenti. Carlo cerca di gestire famiglia e lavoro, ma è in seria difficoltà nel seguire gli innumerevoli impegni dei tre figli. La situazione però avrà dei risvolti interessanti per Carlo che riuscirà finalmente a conoscere meglio i suoi ragazzi. Al lavoro però viene sottoposto a una dura prova… come andrà a finire?

Il grande giorno di Jim Flagg/ Su Rete 4 il film con Robert Mitchum

Il video del trailer “10 giorni senza mamma”

LEGGI ANCHE:

Agatha Christie, 13 a tavola/ Su Rete 4 il film giallo per la televisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA