10 Giorni senza mamma/ Video, su Canale 5 il film con Fabio De Luigi (22 gennaio)

10 Giorni senza mamma va in onda dalle ore 21.20 di oggi, 22 gennaio, su Canale 5. Si tratta di una pellicola comica girata nel 2019 che vede come protagonisti gli attori Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Il film, diretto da Alessandro Genovesi (già regista di ”Puoi baciare lo sposo” e ” La peggior settimana della mia vita”), narra le divertenti vicende di una coppia di sposi con tre figli; il protagonista, Carlo, si troverà improvvisamente a dover affrontare il suo ruolo di padre dopo la partenza della moglie.

10 Giorni senza mamma, la trama del film

10 Giorni senza mamma narra le avventure/disavventure di Carlo e Giulia (Valentina Lodovini), sposati e con tre figli. Carlo è sempre stato un padre assente, assorbito in tutto e per tutto dal suo lavoro e mai del tutto attento alle dinamiche famigliari che si sono venute a configurare nel corso degli anni. Giulia, al contrario, si è dedicata tutta la vita a crescere i figli, rinunciando in questo modo alla sua carriera e alle sue prospettive di vita. Il nucleo familiare è composto, oltre che da Carlo e Giulia, dai tre figli Camilla, un’adolescente di tredici anni in piena crisi ormonale e sentimentale, Tito di dieci anni che passa le sue giornate a fare scherzi alla famiglia e da Bianca di appena due anni che non parla ancora e si esprime a gesti. Un giorno Giulia, stanca della sua vita monotona e vittima di una routine costante, decide di partire per dieci giorni a Cuba per staccare la spina da una quotidianità che l’ha ormai sfinita, lasciando così Carlo alle prese con una famiglia da gestire. Tra cene da preparare, regole da far rispettare e via dicendo, Carlo chiederà l’aiuto ad una ”Mary Poppins” del tutto particolare (Diana Del Bufalo), cercando di dimostrare alla moglie di essere in grado di assolvere ai suoi compiti genitoriali.

Video, il trailer del film “10 Giorni senza mamma”





