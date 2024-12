Se foste alla ricerca di regali food per Natale 2024 senza dover spendere un patrimonio, allora siete nel posto giusto. Cook del Corriere della Sera ha infatti selezionato una serie di prodotti culinari di altissima qualità, perfetti da regalare a chiunque ami il cibo e nel contempo cucinare. La particolarità è che si tratta di prodotti ad un prezzo pari a 30 euro o inferiori, di conseguenza un regalo alla portata di tutti. Siete pronti ad iniziare questo viaggio culinario fra i regali food per il Natale 2024?

Partiamo dalla mostarda reale by Pommerty. La mostarda è uno dei piatti tipici durante il periodo di Natale è quella di Pommerty costa 11,90 euro e garantisce un gusto eccezionale oltre che una qualità superlativa grazie al suo mix si spezie, Cognac e senape. Attenzione anche ad un simpatico oggetto in vendita dal noto marchio di abbigliamento H&M, leggasi i bastoncini da inserire nei cocktail, delle piacevoli decorazioni natalizie che potrete utilizzare per arricchire la vostra tavola durante le festività in arrivo. Il costo? 9,99 euro per 4 pezzi.

REGALI FOOD PER NATALE 2024: PER GLI AMANTI DEL TE…

Per gli amanti del tè vi consigliamo invece quello a firma The Cabinet of CuriosiTeas, che per il Natale 2024 si può acquistare in una speciale confezione dedicata a Lo Schiaccianoci: un must per tutti coloro che amano questa bevanda a soli 14,90 euro.

Fra i regali food per il Natale 2024 anche i libri ovviamente, a cominciare da quello del Touring Club dove sono elencati tutti i migliori luoghi dove poter consumare, nel nostro Paese, prodotti del territorio e di alta qualità. Assolutamente consigliato anche i racconti di Natale di Alice Agnelli, che unisce storie natalizie alle ricette, di conseguenza perfetto per chi ama leggere e nel contempo cucinare: costa 16 euro.

REGALI FOOD PER NATALE 2024: LA GIARDINIERA E…

Torniamo sui prodotti tipicamente food, come ad esempio la giardiniera, un altro alimento che troveremo spesso e volentieri sulle nostre tavole nei prossimi giorni. Quella di Morgan, da 1,5 kg è davvero qualcosa di superlativo, 30 euro spesi decisamente bene per chi ama questo prodotto. Non possono mancare i filetti di acciughe a firma Testa, prodotti dissalati in olio evo che sono perfetti ad esempio come antipasto, accompagnato a del pane, ma anche per arricchire il vostro sugo: il prezzo? 18 euro.

Cook segnala anche l’ottimo riso Caranaroli di Eataly, venduto per questo Natale in una confezione speciale, una latta illustrata: una volta finito il riso, potrete conservare il barattolo per farne ciò che vogliate. Il costo, 9,90 euro. Chiudiamo con gli ultimi due regali food, leggasi l’aceto balsamico IGP Il Tinello, nonché il mix per cioccolata calda a firma Danelion chocolate, tutto l’occorrente per prepararsi appunto in casa questa gustosa bevanda, perfetta da accompagnare ad un divano, una coperta e un bel film natalizio.