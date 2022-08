10 segnali indicano che forse non siete intelligenti/ Intolleranza, zero empatia e…

Una persona con scarsa intelligenza si riconosce da dieci segnali particolari. Li elenca uno studio citato dal quotidiano spagnolo La Razón, che aiuta a comprendere quali possono essere le caratteristiche di una persona con un livello di intelligenza basso. Il primo segnale da tenere d’occhio è la mancanza di curiosità. Le persone intelligenti infatti sono mosse da una forte curiosità che le spinge a leggere, conoscere, mettere in discussione e porre domande. Accontentarsi di ciò che si conosce, di contro, potrebbe essere segno di scarsa intelligenza. Anche la mentalità è un fattore importante, perché una mentalità chiusa porta a non voler considerare idee e opinioni diverse dalle proprie e, dunque, ancora una volta non è segno di un’intelligenza attiva.

Giappone, ecco scatole per pisolino dei dipendenti/ Potranno dormire, ma in piedi…

Strettamente collegata è anche l’intolleranza, specie nei confronti delle altre persone e dei punti di vista altrui. Neanche a dirlo, una forte intolleranza secondo lo studio è sintomo di bassa intelligenza. Uno dei segnali è anche l’assenza di pensiero critico, quindi la non disponibilità ad apprendere e a esaminare le idee espresse dalle altre persone, e l’assenza di empatia, cioè l’incapacità di comprendere i sentimenti dell’altro.

Luci rosse nel Pacifico, allarme social: sono alieni?/ Meteorologo risolve il mistero

Intelligenza, i segnali da tenere d’occhio per capire il livello dell’altra persona

Secondo il quotidiano La Razón, il livello di intelligenza si può dedurre anche dal processo decisionale intrapreso da una persona: chi si trova a prendere sempre decisioni sbagliate potrebbe quindi essere scarsamente intelligente, perché potrebbe mancare di alcune qualità utili a prendere buone decisioni come il pensiero critico e l’apertura mentale necessarie per valutare le situazioni. L’intelligenza si manifesta anche nella capacità (o meno) di autocontrollo, quindi di gestione di se stessi, delle proprie emozioni e desideri.

Elaborazione del lutto digitale/ L'online mourning è un comportamento ipocrita?

Avere scarse capacità interpersonali può essere uno dei dieci segnali esplicativi, perché può denotare la mancanza di applicare modelli sociali e comportamentali che permettono di interagire con le altre persone in modo efficace. Similmente, anche l’incapacità di ascoltare attivamente può segnalare un basso livello di intelligenza, perché può comportare il disinteresse verso ciò che ha da dire l’altra persona. Infine, l’ultimo segnale è la pigrizia nell’apprendimento. Spesso, infatti, una persona poco intelligente non possiede determinate conoscenze e non è disposta ad acquisirle, assumendo anche un atteggiamento saccente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA