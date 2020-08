100 candele per la proposta di matrimonio/ La casa va a fuoco (e lei risponde…)

Siamo a Sheffiled dove un uomo ha chiesto di sposarlo alla sua compagna con 100 candeline, dando però fuoco alla casa. Si chiama Albert Ndreu il 26enne protagonista di questa storia raccontata dal Telegraph e che ci porta nella contea del South Yorkshire. Era stata studiata alla perfezione la proposta alla fidanzata Valerija Madevic, un qualcosa che però rimarrà per sempre nella loro mente per un altro motivo. Con 100 candeline ha scritto “vuoi sposarmi?” e riempito casa con 60 palloncini gonfiabili ad elio. Quando però sono tornati insieme a casa i due hanno trovato un incendio in corso.

“Vuoi sposarmi?” con 100 candeline, le conseguenze dell’incendio

Le ha chiesto di sposarlo con 100 candeline e ha sfiorato la tragedia, ma quali sono state le conseguenze dell’incendio in questione? Appena accorto dell’errore l’uomo ha chiamato subito i vigili del fuoco, che hanno limitato i danni con grande tempestività. Alla fine sono andati persi solo alcuni libri, un altoparlante e un pc con nessuno che si è fatto male. Albert Ndreu, il futuro sposo, al Telegraph ha raccontato: “Valerija dice sempre che la cosa più importante sono i piccoli gesti quotidiani, ma volevo fare qualcosa di speciale per la proposta. Non è andata esattamente come pensavo, ma alla fine lei ha detto comunque di sì. Spero che questo serva da avvertimento per altri che vorranno fare la stessa sorpresa”.

