100% Coco – New York/ Su Rai 2 il film con Ethan Allington (oggi, 17 marzo)

100% Coco – New York va in onda oggi, martedì 17 marzo, su Rai 2 a partire dalle ore 16.30. Il titolo a carattere puramente familiare è stato prodotto dall’azienda TDMP e distribuito da Dutch FilmWorks, con la sceneggiatura di Anne-Louise Verboon, la fotografia di Hidde Boorsma, il montaggio di Joost van de Wetering e le musiche di Roel Gommans e Jules Reivers. La regia è stata invece affidata all’olandese Ruud Schuurman, che nel corso della sua carriera ha diretto diverse serie televisive in patria tra le quali Lost in the Game e Force. Il ruolo di protagonista principale viene attribuito alla giovane interprete Nola Kemper, che ha acquisito molta fama grazie alla serie De Ludwigs: Wie is de Dief? e ai due film della saga di 100% Coco. Viene affiancata dall’attrice e cantante olandese Genelva Krind, vista anche in My Foolish Heart e nella serie più recente Keizersvrouwen. Il cast viene completato da Ethan Allington, Valentijn Avé, Chris King Perryman e Lottie Hellingman.

100% Coco – New York, la trama del film

La trama di 100% Coco – New York vede come protagonista, per l’appunto, una ragazzina di nome Coco. Quest’ultima nutre il sogno di diventare una grande modella. Supera in maniera brillante il primo anno di liceo e gestisce un canale YouTube di grande successo, nel quale mette in mostra tutto il proprio stile. Poco prima della stagione estiva, Coco sta pensando a dove trascorrere le sue prossime vacanze. Inizialmente vuole andare al campeggio insieme alla sua mamma, ma qualcosa cambia da un momento all’altro. Grazie al suo talento, può trasferirsi a Bew York e apprendere ulteriori trucchi del mestiere presso una scuola prestigiosa, sotto i consigli di un designer di alto rango. Coco trova nuove amicizie ad ogni angolo del pianeta e diventa sempre più un’autentica icona di stile. Conosce anche Apple, una compagna di corso che la aiuta ad andare oltre ogni sorta di possibile timidezza. Coco può così dichiararsi a Rocco, il ragazzo che le piace, e può godersi fino in fondo un’esperienza davvero unica, in grado segnarla per tutta l’esistenza. La Fashion School di New York la aiuterà senz’altro a crescere.



