“10mila mascherine per Conte”/ “Scorte a Palazzo Chigi, mentre ospedali e italiani..”

Da febbraio, precisamente dal 31 gennaio con l’annuncio dello stato di emergenza per il coronavirus, è scattata la caccia alle mascherine, ma a Palazzo Chigi sono stati più rapidi di tutti. «Conte si è fato l’ospedale a casa», il titolo dell’articolo di Franco Bechis su Il Tempo, con il direttore del quotidiano che ha fatto luce sugli acquisti repentini di mascherine, guanti, gel, camici e addirittura bombole di ossigeno per il premier e per il suo staff. Secondo quanto ricostruito, prima della richiesta a Consip, nel pieno di febbraio sono iniziati gli acquisti di Palazzo Chigi per proteggere il presidente del Consiglio ed i suoi collaboratori. «Veri e propri arsenali con cui resistere nel bunker anche per lunghi mesi», mette in risalto Bechis, proprio nei giorni in cui ospedali e case di cura non riuscivano a proteggere medici e infermieri che rischiavano la vita a causa dell’assenza di dispositivi di sicurezza di qualsiasi tipo.

Un ospedale a casa Conte, dunque, mentre gli italiani impazzivano a cercare mascherine e dispositivi di sicurezza tra farmacia e web, ovviamente con scarsi risultati se non a prezzi folli. E Il Tempo tira fuori i dati: da una lettera del 26 febbraio 2020 spunta la disponibilità di un’azienda veneta a consegnare 500 mascherine APVR FFP3 al prezzo di 7,98 euro cadauna. Ma non solo: sempre lo stesso giorno (e sempre con consegna entro cinque giorni), 10 mila mascherine chirurgiche al prezzo di 0,20 centesimi l’una dall’azienda Mediberg di Calcinate (Bergamo). E non è mica finita qui: a marzo l’ordine alla Mediberg è stato integrato con una commissione di 32.400 mascherine chirurgiche, sempre al prezzo di 0,20 euro l’una. Scorte clamorose, dunque, ma non solo di mascherine: Bechis cita la consegna di «270 taniche da cinque litri l’una di gel disinfettante al prezzo di 16,50 euro per tanica, e al prezzo di 3 euro l’ uno altri 50 flaconi di sapone antibatterico da 500 ml con dosatore e 130 flaconi di gel disinfettante da 500 ml con dosatore» da parte della Ceriche Biopharm, senza dimenticare i guanti monouso, i camici TNT idrorepellente con rinforzo e quattro bombole di ossigeno da 14 litri e 7 bombole da 2 litri.



