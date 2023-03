“11 minuti camminata veloce al giorno salvano vite”/ Studio: “-10% morti premature”

Bastano 11 minuti di camminata veloce al giorno per scongiurare una morte prematura su 10. Il dato statistico emerge da uno studio pubblicato sul “British Journal of Sports Medicine”, nel quale viene specificato che tale effetto è ottenibile qualora tutti riuscissero a effettuare almeno la metà del livello raccomandato di attività fisica. In particolare, il team guidato da ricercatori dell’University of Cambridge – riporta Adnkronos – calcola come capaci di effetto protettivo 75 minuti a settimana – 11 giornalieri – di attività fisica di moderata intensità, come appunto una camminata veloce, ma non solo. Per gli esperti sarebbero “sufficienti per abbassare il rischio di patologie come malattie cardiache, ictus e una serie di tumori”.

Complessivamente, gli esperti hanno analizzato i risultati che campeggiano in ben 196 articoli sottoposti a revisione paritaria e che “coprono più di 30 milioni di partecipanti provenienti da 94 ampie coorti di studio”, giungendo così a “partorire” quella che può essere ritenuta, senza timore di smentita, la più ampia analisi fino ad oggi dell’associazione tra livelli di attività fisica e rischio di malattie cardiache, cancro e morte prematura. Secondo gli scienziati “hanno scoperto che oltre i 150 minuti a settimana di attività di intensità moderata i benefici aggiuntivi in ​​termini di riduzione del rischio di malattia o morte prematura erano marginali e che anche la metà di questo importo ha portato benefici significativi: accumulare 75 minuti a settimana di attività di intensità moderata ha comportato un rischio inferiore del 23% di morte prematura”.

11 MINUTI DI CAMMINATA AL GIORNO POSSONO SALVARE LA VITA: LO STUDIO

James Woodcock, esperto dell’Unità di epidemiologia, ha sottolineato come sia noto che l’attività fisica, come la camminata veloce o andare in bicicletta, faccia bene, soprattutto se consente un incremento della frequenza cardiaca. Tuttavia, ha anche precisato, come si legge su Adnkronos, che questo lavoro di ricerca ha portato a scoprire l’esistenza di benefici sostanziali per la salute del cuore e in termini di riduzione del rischio di cancro anche se si riescono a fare solo 10 minuti al giorno di esercizio.

E, qualora non foste amanti della camminata veloce, vi sono alternative percorribili che consentano di accelerare i battiti e la frequenza respiratoria. Quali? Ballare, andare in bici, giocare a tennis, fare escursionismo.











