110 Cum Laude, web app per la Scuola/ Riconosce chi imbroglia (o è distratto)

Con l’emergenza coronavirus si è reso necessario il ricorso alla didattica a distanza ed ecco la web app ideale per la Scuola: parliamo di 110 Cum Laude. Ma di cosa si tratta esattamente? Stiamo parlando di un software in grado monitorare l’attenzione e la concentrazione, nonché l’identità, degli studenti. Un plus non indifferente è che non risulta necessario installare un programma: l’applicazione funziona direttamente dal web e sono previste due modalità d’uso, Lessons (controllo durante le lezioni online) ed Exams (rileva eventuali imbrogli durante il test). 110 Cum Laude vanta una tecnologia basata sulle reti neurali di MorphCast e, come spiega il fondatore Stefano Bargagni, riesce a risolvere «in un colpo solo principali problemi legati alla formazione e alla valutazione online».

110 CUM LAUDE, LA WEB APP PER LA SCUOLA

Come evidenziato da Bargagni, la modalità Lessons di 110 Cum Laude permette di mantenere il controllo della classe durante le lezioni online, riuscendo a monitorare se gli studenti sono distratti o se c’è una frode d’identità grazie ad un cruscotto digitale. Exams, come dicevamo, permette di rilevare se durante una sessione di esame online gli studenti stiano imbrogliando. Il fondatore di Morphcast ha messo in risalto che è in lavorazione la possibilità di rilevare suggeritori non inquadrati dalla webcam, ma non solo: «Pensiamo di aver creato un prodotto semplice e facilmente applicabile, ma allo stesso tempo molto potente perché implementa una tecnologia innovativa introducendo il rilevamento costante dello stato d’animo e delle emozioni dello studente durante l’esame».

Bargagni ha poi aggiunto: «L’utilizzo di 110 Cum Laude non prevede nessun investimento iniziale perché si paga solo ciò che viene consumato. Abbiamo pensato a qualunque problematica legata all’e-learning e l’abbiamo risolta con lo stato dell’arte della tecnologia. Tutto questo senza dimenticare di realizzare una soluzione GDPR compliant e quindi in grado di garantire il pieno rispetto per la privacy degli studenti».



