11enne accoltella bidello a scuola/ “Sentito una puntura, maglia sporca di sangue”

Choc in una scuola della provincia de L’Aquila dove uno studente 11enne ha accoltellato un collaboratore scolastico, un bidello. L’episodio è riportato dalle principali testate online nazionali e racconta di quanto avvenuto di preciso nella mattinata di ieri: “Stavo accompagnando il ragazzo in palestra perché mi ha detto che doveva riprendere la giacca dell’insegnante – sono le parole della stessa vittima, Savino Monterisi, al sito web ‘Il Germe’ – quando mi sono sentito pungere su un fianco. Subito dopo ho notato la maglia sporca di sangue e ho realizzato di essere stato accoltellato. Non riesco a spiegarmi il perché di questo gesto”.

La ferita fortunatamente è stata di lieve entità, e subito dopo il gesto al ragazzino è stato sequestrato il coltello, e quindi il giovane identificato dalla polizia che sta indagando. A sorprendere, il fatto che l’11enne fino a ieri non avesse dato alcun segnale di squilibrio: “Un ragazzo normale, socievole, che non ha mai dato problemi, né mostrato segni di disagio – ha raccontato la preside descrivendo il giovane aggressore – non riusciamo a spiegarci come sia successo. L’episodio ci ha colti del tutto di sorpresa”.

11ENNE ACCOLTELLA BIDELLO A SCUOLA: LE FORZE DELL’ORDINE INDAGANO

L’episodio si è verificato di preciso alla scuola media Capograssi di Sulmona ed ha avuto come protagonista in negativo un alunno frequentate la classe prima. Il collaboratore scolastico è stato ferito solo in maniera non grave fortunatamente (si è recato al pronto soccorso del Santissima Annunziata, dove è stato poi rilasciato con una prognosi di 7 giorni), ma resta lo choc di un gesto senza alcun perchè.

Le forze dell’ordine stanno indagando per cercare di ricostruire l’accaduto, raccogliendo delle testimonianze fra i presenti e fra coloro che hanno assistito la scena. Stando a quanto riferito dai colleghi di Fanpage, l’arma utilizzata nell’accoltellamento sarebbe un coltello da cucina che l’11enne si sarebbe portato da casa.

