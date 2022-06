11enne cade in un pozzo: salvato dopo 100 ore/ Video, India: Rahul Sahu sta bene

Un 11enne indiano, Rahul Sahu, è stato estratto vivo dal pozzo profondo 24 metri nel quale era caduto mentre giocava, nonostante fossero trascorsi ormai 5 giorni (100 ore) dal suo “volo”. L’incredibile vicenda che ha come protagonista il ragazzino (sordo e muto, ndr) giunge dallo Stato del Chhattisgarh ed è già stata ribattezzata “la storia dell’Alfredino indiano”, ricordando il piccolo Alfredino Rampi morto nel giugno 1981 dopo essere precipitato in un pozzo a Vermicino.

Come scrive il “Corriere della Sera”, il giovanissimo è stato salvato grazie agli sforzi di oltre 500 persone, che hanno partecipato alle operazioni di soccorso, tra operatori dell’esercito e della National Disaster Response Force (NDRF). Il bambino nel pozzo è stato tenuto “sotto controllo minuto per minuto e aiutato a respirare grazie a sofisticate tecnologie, tra cui una telecamera e una conduttura per l’ossigeno, che lo avevano raggiunto a 24 metri di profondità. A rendere più difficile la sopravvivenza del bambino il fatto che nel fondo melmosovi fossero anche uno scorpione e un serpente”.

RAHUL SAHU, SALVATO DOPO 100 ORE IN UN POZZO: STA BENE

Il pozzo nel quale era precipitato Rahul Sahu si trovava dietro casa sua. Il bimbo è stato successivamente trasportato in ospedale e i medici hanno tranquillizzato il mondo intero, riferendo che le sue condizioni di salute sono buone e che si riprenderà presto. Sempre il “Corriere della Sera” riferisce che al bambino sono stati somministrati anche liquidi e frutta con una corda, mentre Mahabir Mohanty, ispettore del terzo battaglione della NDRF, ha asserito che “la presenza di rocce dure ha ostacolato il ritmo di costruzione del tunnel, ritardando ulteriormente il processo di salvataggio, ma alla fine gli sforzi di tutti hanno prodotto risultati e siamo riusciti a salvare il bambino”.

Il padre, Lala Ram Sahu, ha ringraziato “tutte le persone coinvolte nell’operazione e gli abitanti del villaggio di Pihrid” per essergli rimasto accanto. Fortunatamente l’epilogo per il giovane Rahul è stato diverso da quello di Alfredino Rampi, morto in un pozzo dopo lunghi giorni d’attesa e speranza.

Rahul Sahu, a 11-year-old boy who had fallen into a borewell in #Chhattisgarh‘s Janjgir Champa district has been rescued Indian ARMY after a 105-hour operation. pic.twitter.com/tqHC8wPhW8 — पूर्णिमा (@SanataniPurnima) June 15, 2022













