11enne record: “quoziente intellettivo 162″/ Supera Albert Einstein e Stephen Hawking

Yusuf Shah ha 11 anni ed è più intelligente di Albert Einstein e Stephen Hawking. È la sbalorditiva sorpresa rivelava dal test Mensa, in cui il giovanissimo genio ha ottenuto il punteggio più alto possibile per chi ha meno di 18 anni. Ha battuto ogni record di intelligenza registrando un quoziente intellettivo di 162, stracciando il record di 160 attribuito a Stephen Hawking. Lo stesso punteggio di 160 è stato assegnato anche ad Albert Einstein, sebbene non abbia mai sostenuto questo test in modo ufficiale.

ONU: "Popolazione mondiale raggiungerà 10,4 mld"/ "Picco nel 2080, poi calo dal 2100"

Come ha raccontato lo stesso Yusuf Shah al quotidiano britannico Mirror, aveva deciso di sostenere il test Mensa perché “tutti a scuola pensano che io sia molto intelligente” e per questo motivo “ho sempre voluto sapere se ero tra il 2% delle persone che hanno sostenuto il test”. E ammette che è davvero “speciale avere un certificato per me”. E ora sogna in grande: vorrebbe studiare matematica a Oxford o Cambridge in futuro. Il giovanissimo genio vive a Leeds, ha due fratelli e il piano sostegno della mamma e del papà, che all’inizio erano un po’ preoccupati per la sua decisione di sostenere questo durissimo test.

Anestesia sui bambini piccoli/ "Può ridurre materia grigia e modifica comportamento"

A 11 anni batte ogni record: è più intelligente di Einstein e Hawking

Il papà del giovanissimo Yusuf Shah, che ad appena 11 anni ha già un quoziente intellettivo più alto di Stephen Hawking e Albert Einstein, ha raccontato con orgoglio questa esperienza dal suo punto di vista. “Pensavamo che potesse essere intimidito dagli adulti presenti. Ma lo ha superato brillantemente”. E confessa di dirgli anche adesso che “tuo padre è ancora più intelligente di te”. Preoccupazione anche da parte della madre, che al Mirror ha spiegato che l’11enne fino a quel momento era “sempre andato in una sala piena di ragazzi per fare i test”, trovandosi invece per la prima volta a confrontarsi con delle persone adulte. Ma si dice “così orgogliosa” del risultato ottenuto dal figlio, il primo nella loro famiglia ad aver sostenuto il test Mensa.

Golden retriever morto, famiglia lo trasforma in tappeto/ Video: "Ricordo per sempre"

Il Mensa è un’associazione internazionale, senza scopo di lucro, a cui possono accedere soltanto quelle persone che rientrano nella percentuale del 2% di popolazione mondiale con il quoziente intellettivo più elevato. In base al test di Cattell, uno dei più utilizzati per calcolare il QI, significa avere un punteggio minimo di 148. Il nome dell’associazione richiama la parola “mensa” che in latino indica la tavola, e si rifà quindi al concetto di tavola rotonda che non fa distinzioni o discriminazioni tra i membri che si siedono insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA