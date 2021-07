11mila tifosi italiani a Wembley per Italia-Spagna/ Attesi fino a 60mila spettatori

Sono ore roventi alla vigilia della partita tra Italia e Spagna, semifinale degli Europei 2020 in programma oggi alle ore 21.00 allo Wembley Stadium di Londra, per cui è scattata una vera e propria caccia all’ultimo biglietto disponibile. Nonostante le polemiche suscitate nei giorni scorsi, la UEFA ha infatti confermato che la fase finale della manifestazione (semifinale di questa sera con gli azzurri compresa) sarà come da programma a Wembley, e pure la federazione ha comunicato che saranno ammessi fino a 60 mila spettatori nello stadio inglese, ovvero circa il 75% della capienza dell’impianto. Nonostante dunque i numeri preoccupanti relativi all’aumento dei contagi da coronavirus che si registrano in questi giorni in Inghilterra, la semifinale tra Italia e Spagna vedrà parecchio pubblico sugli spalti: le norme sanitarie per il momento prevedono per l’accesso, la presentazione di un risultato negativo al test antigienico (nelle 48 h precedenti) o la completa vaccinazione (con un intervallo di 14 giorni dall’ultima dose) e viene raccomandato l’uso della mascherina.

Sorella di Courtois attacca Spinazzola/ Sui social: "Ha simulato", poi le scuse

11MILA TIFOSI ITALIANI PER ITALIA SPAGNA: I NUMERI ATTESI A WEMBLEY

Dunque aspettiamoci questa sera uno stadio di Wembley praticamente pieno per la semifinale tra Italia e Spagna, prevista ormai tra poche ore. È poi di poco fa la notizia che saranno almeno 11 mila i tifosi italiani pronti a sostenere gli azzurri: per la Spagna invece il numero complessivo si attesa attorno ai 9mila fan. Nei giorni scorsi infatti la UEFA aveva deciso la messa in vendita di 6400 tagliandi a testa per le tifoserie di Italia e Spagna, ma con i bagarini il numero è andato in doppia cifra: e ricordiamo che la UEFA ha concesso la vendita dei biglietti solo per i tifosi che già si trovavano a Londra. Da aggiungere che i numeri appena prospettati non sono definitivi: non è infatti possibile stabilire in maniera esatta la quantità dei tifosi italiani e spagnoli attesi oggi a Londra, tenuto conto che la quota restante dei biglietti (circa 40 mila) è in libera vendita a pubblico generico.

LEGGI ANCHE:

PRONOSTICI EUROPEI 2020 ITALIA SPAGNA / Quote e previsioni: Mancini può giocarsela!PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA DANIMARCA/ Diretta tv: difesa di ferro per Southgate

© RIPRODUZIONE RISERVATA