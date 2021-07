12 rounds/ Video, su Rete 4 il film con John Cena (oggi, 13 luglio 2021)

12 rounds è il film d’azione che va in onda oggi, 13 luglio 2021, a partiredalle ore 21,30 su Rete 4. È un film del 2009, il cui soggetto e regia sono firmati da Renny Harlin. Nel cast spiccano i volti di John Cena, Aidan Gillen, Ashley Scott, Steve Harris. La pellicola ha un seguito distribuito nel 2012, che comunque non ha alcun legame diretto con il film, pur intitolandosi Ancora 12 rounds. In Italia viene lanciato direttamente in Home video. La regia di fatto rimane l’unica cosa da salvare visto che mancano i contenuti oltre che attori in grado di saper recitare un minimo. Non a caso il protagonista viene dal mondo del wrestling dove Hollywood ha attinto a piene mani preferendo i muscoli alle espressioni facciali, guardasi Dwayne Johnson per prova. Sicuramente il film riesce a colpire grazie ai suoi momenti surreali.

12 Rounds, la trama

12 Rounds si svolge a New Orleans, dove il detective Fisher si ritrova, suo malgrado, a incrociare la strada di un malvivente pluricercato, che sta tentando di fuggire con un bottino corposo nascosto in una valigetta, in compagnia della sua fidanzata. Nel tentativo di rincorrerli, il detective, provoca un brutto incidente, dove la ragazza perde la vita. Dopo aver trascorso un anno in carcere, Jackson (il malvivente) fugge motivato da un solo obbiettivo, quello di vendicarsi del detective, che nel frattempo è stato promosso. Organizza così, un piano diabolico composto da 12 rounds, che prevede anche il rapimento della fidanzata di Fisher. Il detective dovrà mettere a dura prova la sua abilità per riuscire a superare i dodici ostacoli e salvare la sua donna.

