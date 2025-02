Choc a Roma dove un ragazzino 12enne è stato colpito con un violento pugno da un egiziano semplicemente per aver detto di essere ateo. Una vicenda che è stata riportata nel dettaglio dal quotidiano Il Giornale, attraverso il suo sito web, e che racconta di un episodio avvenuto nella metro. Il 12enne stava tranquillamente parlando con degli amici, dicendo appunto al suo gruppo di essere ateo; nel frattempo vi era vicino a loro un cittadino egiziano che ha appunto udito le parole del ragazzino ed è andato su tutte le furie.

Si è infatti avvicinato al giovane e gli ha tirato un violentissimo pugno in faccia per poi fuggire. Fortunatamente una donna che ha assistito alla scena, e che ha mostrato grande coraggio, lo ha inseguito e lo ha bloccato, in attesa poi dell’arrivo delle forza dell’ordine. Questa vicenda senza ragione si è verificata lungo la linea A della metro romana, presso la fermata di Cipro. Il 12enne era sul convoglio assieme ai suoi amici e il gruppo stava parlando di religione, nonchè anche di Chiesa e di fede.

12ENNE ATEO COLPITO AL VOLTO DA UN EGIZIANO: L’INTERVENTO DI CONSUELO

L’egiziano ha ascoltato tutto il discorso perchè i ragazzi parlavano a voce alta, e si è subito mostrato infastidito, proferendo frasi del tipo “cosa dici?”, ma anche “devi stare zitto”. Sembrava appunto scontento per quello che stavano dicendo i ragazzi, ma nessuno si sarebbe mai potuto immaginare ciò che sarebbe accaduto di lì a poco.

La situazione, come scrive Il Giornale, è infatti degenerata nel giro di breve tempo visto che quando lo straniero ha sentito proferire la parola “ateo”, è esploso in un gesto di rabbia ed ha colpito violentemente il 12enne dopo di che, quando la metro si è fermata ad Ottaviano-Musei Vaticani, è uscito velocemente dal mezzo pubblico, cercando di darsi alla macchina. Non aveva però fatto i conti con Consuelo, una agente della polizia in servizio in metro che ha inseguito l’egiziano per poi bloccarlo a terra e arrestarlo.

