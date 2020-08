12enne dispersa nel versante lecchese lago di Como/ “Tradita” da fondale più profondo

Sono scarse le speranze di ritrovare in vita la bambina di 12 anni che è scomparsa nel lago di Como mentre nuotava al largo con la mamma. Le ricerche dei soccorritori sono state sospese dopo le 19 e ripartiranno domani mattina. L’allarme era scattato alle 14 di oggi, giovedì 27 agosto. La ragazzina stava giocando con la madre vicino alla riva. Aveva l’acqua che le cingeva i fianchi e la madre che la teneva per mano. All’improvviso la stretta si è allentata e la donna ha visto scomparire la bambina in acqua, trascinata via dalla corrente. La ragazzina, originaria del Gambia ma residente nel Monzese, risulta ora dispersa nelle acque del versante lecchese del lago di Como, di fronte all’abitato di Abbadia Lariana, alle porte della città. Di fronte alla spiaggia del parco Ulisse Guzzi sono scattate subito le ricerche. Coinvolti i sommozzatori dei vigili del fuoco e altri subacquei volontari. Ma fino alle 19 senza esito.

LAGO DI COMO, 12ENNE DISPERSA NEL VERSANTE LECCHESE

La 12enne aveva raggiunto la spiaggia con i genitori e i tre fratellini, poi la tragedia. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, potrebbe essere stata tradita dal fonale più profondo di quanto pensasse. La madre 33enne ha provato a soccorrerla, ma ha rischiato di annegare, in quanto pare che neppure lei sapesse nuotare. Raggiunta dal marito, è riuscita a tornare a riva, invece la figlia è sparita dalla vista di chi al lido aveva assistito alla scena e a intervenire. Ma la scena è stata troppo veloce, quindi nessuno poteva essere tempestivo. Da Malpensa si è alzato in volo un elicottero, mentre sul posto accorrevano carabinieri e agenti della Polizia locale. La spiaggia è stata chiusa, i bagnanti allontanati. A riva solo i genitori e i fratellini della 12enne, tutti disperati mentre assistevano alle ricerche disperate della 12enne. I sommozzatori hanno compiuto la ricerca a compasso dal punto dove la bambina è scomparsa, domattina riprenderanno le operazioni.



