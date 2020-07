12ENNE FA ARRESTARE IL PADRE/ “Ci vuole uccidere tutti”, la telefonata al 112

Un coraggioso ragazzo di 12 anni ha deciso di denunciare il padre e farlo arrestare dopo l’ennesimo caso di violenze ed abusi accaduto in una casa di Valperga, in provincia di Torino. Come riportato dal quotidiano torinese La Stampa, il ragazzo di nome Alex ha telefonato ai carabinieri illustrando una situazione drammatica: “Papà ci vuole ammazzare tutti, e stavolta fa sul serio,” ha chiamato aiuto il 12enne, impaurito di fronte alla furia del padre ubriaco che stava brandendo un coltello minacciando lui e i suoi fratelli. Una storia familiare già difficile: al padre, un uomo di origine romena, era già stato intimato di allontanarsi dal nucleo familiare da un giovane, proprio a causa dei numerosi episodi di violenza che erano già stati segnalati. Ma stavolta la situazione ha rischiato di degenerare e il 12enne ha deciso di prendere il coraggio a due mani e denunciare, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine che sono passate prontamente all’azione.

12ENNE DENUNCIA IL PADRE, L’ARRESTO DOPO LE MINACCE

“Se arriva qualcuno vi ammazzo tutti,” urlava il padre, ed Alex ha deciso di cercare aiuto. Il ragazzo è cresciuto a Valperga, un paese sulle colline torinesi, nato da genitori di origine romena. La madre lavora come badante, il padre fa lavori saltuari ma ha problemi d’alcolismo che spesso l’hanno portato ad essere violento in famiglia. Ma stavolta l’intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse, con il padre che è stato arrestato ed ora dovrà rispondere di violenza e atti persecutori nei confronti della moglie. Vista la recidività, almeno per adesso, non saranno previste misure cautelari alternative, l’uomo dovrà restare in carcere per il pericolo di poter reiterare atteggiamenti violenti nei confronti della sua famiglia e di Alex. “Non è la prima volta che sentiamo delle urla e chiamiamo i carabinieri,” hanno raccontato alcuni vicini di casa che avevano chiesto già circa un mese fa l’intervento dei carabinieri, perché l’ uomo stava picchiando la moglie in piena notte.





