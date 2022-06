12enne morto schiacciato dal muletto che guidava/ Cesena: dramma davanti al fratello

Dramma a Cesena, dove un bambino di 12 anni è morto schiacciato dal muletto che stava guidando nell’azienda agricola di famiglia a Sant’Andrea in Bagnolo, nelle campagne della provincia romagnola. Una tragedia che è stata ricostruita nel dettaglio dal “Corriere di Romagna”, su cui si legge che, quando ha avuto luogo l’incidente (purtroppo mortale), il ragazzino si trovava in compagnia di un fratello maggiore, il quale, dunque, avrebbe assistito in diretta alla terribile disgrazia, vedendo perire il proprio familiare davanti ai propri occhi.

Una scena tremenda, alla quale si è giunti poiché l’adolescente si era messo alla guida del mezzo per spostarlo da una parte all’altra dell’azienda agricola, ubicata proprio a ridosso dell’intersezione tra via Bagnolo e via Mensa. Il muletto, in quel di Cesena, era in disuso da un po’ di tempo e vi era semplicemente la necessità di modificare la sua posizione di stallo di qualche decina di metri. Nulla di così complicato, in apparenza, ma qualcosa è andato storto…

CESENA, 12ENNE SCHIACCIATO DA MULETTO: SOCCORSI TEMPESTIVI, MA NON C’È STATO NULLA DA FARE

È ancora il “Corriere di Romagna” ad aver riportato la completa dinamica dell’incidente avvenuto a Cesena e che ha coinvolto il 12enne, morto schiacciato sotto il muletto. Infatti, dopo averlo messo in moto e dopo avere percorso alcuni metri, il mezzo si sarebbe ribaltato, finendo per travolgere il ragazzino e per schiacciarlo con tutto il suo peso.

Sul quotidiano si legge inoltre che “sembra che il muletto si sia rovesciato nel piccolo fosso a lato di via Mensa durante una manovra di retromarcia”. L’intervento dei soccorsi pare sia stato tempestivo, ma per il piccolo, malgrado i tentativi dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il prematuro e tragico decesso.

