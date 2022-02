12enne promessa sposa a pachistano da mamma/ Papà: “Bimba minacciata di morte”

A Mattino 5 il caso di una bambina di 12 anni di una famiglia di Lecce promessa sposa ad un uomo pakistano da parte della mamma della stessa. A scoprire il tutto sarebbe stato il padre della piccola, che ha quindi denunciato la questione a chi di dovere. La madre è stata quindi destinataria di alcuni provvedimenti giudiziari, come ad esempio la sospensione della potestà genitoriale e quindi l’allontanamento, evitando così che la donna potesse portare in Pakistan la figlia per soddisfare la promessa di matrimonio.

Sospesa anche la validità del passaporto della stessa ragazzina, e revocato il consenso all’espatrio, e nel contempo è stata aperta un’indagine da parte della procura di Lecce, per il reato di costrizione o induzione al matrimonio, maltrattamenti famigliari, sottrazione e trattenimento di minore all’estero, abbandono di minore. Come detto sopra, a denunciare il tutto sarebbe stato il padre della promessa sposa bambina, che oggi è stato raggiunto dai microfoni del programma di Canale 5, Mattino 5: “Nel 2017 abbiamo deciso di partire in Germania per crearci una nuova vita, stare più tranquilli”.

PROMESSA SPOSA A 12 ANNI, IL RACCONTO DEL PADRE: “ERAVAMO UNA FAMIGLIA COMPATTA POI…”

L’uomo si era lasciato con la sua ex moglie, quest’ultima aveva appunto conosciuto un pakistano, ma avevano deciso di dare vita ad una sorta di famiglia allargata: “Una famiglia abbastanza compatta”, ma ad un certo punto il padre si è insospettito vedendo un commento su Facebook.

Fatto sta che: “Volevano fare promessa sposa mia figlia insieme al fratello minore dell’attuale marito della mia ex compagna”, ha continuato, dicendo che il tutto era già a buon punto: “Stavano preparando la stanza da letto, sempre nel consenso della mia ex compagna. Non è giusto – ha aggiunto – fare una promessa sposa ad una ragazzina di 12 anni”. Il padre ha concluso: “Ho chiesto spiegazioni al mio ex cognato e mi ha dato conferma di questa storia ma non era d’accordo. Dopo un periodo di tempo ho visto che mia figlia stava evitando questo ragazzo e poi ad un certo punto mi ha confessato che lo zio le ha detto di lasciare stare il ragazzino se no le avrebbe sparato”.

